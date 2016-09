Domingo tem evento artístico voltado aos animais de estimação

(foto: Divulgação)

O Barista Coffee Bar, a Casa, novo estabelecimento do casal Léo Moço e Estela Cotes - bi-campeão brasileiro de barista e campeã brasileira de preparo de café receberá neste domingo, dia 18 de setembro, das 15h às 19h, o primeiro evento do projeto Curitipatas. O dia será voltado às atividades artísticas, culturais e sociais, em um ambiente pet friendly.

O evento contará com a exposição fotográfica "Descobrindo os Pets", com curadoria de Andrei Pacher, e retratos de mais de 10 fotógrafos; palestra sobre comportamento canino com a adestradora Veridiana Martins; música ao vivo e distribuição de brindes. A Mariquinha Gastronomia, empresa parceira do Barista Coffee Bar, vai preparar biscoitinhos vegetarianos para os pets, com valores a partir de R$ 6 a unidade.

O Projeto Curitipatas surgiu da vontade de unir cultura, arte, entretenimento, gastronomia, conscientização e a companhia dos animais de estimação. O Barista Coffee Bar posiciona-se como um ambiente democrático e integra, também, os animais de estimação, que fazem parte de muitas famílias que frequentam o empreendimento.

O evento promovido pelo Curitipatas será realizado no Barista Coffee Bar, a partir das 15h, na Rua Moysés Marcondes, nº 609, no bairro Juvevê, com entrada gratuita. Mais informações pelo telefone (41) 3501-8234 ou https://www.facebook.com/coffeebarcuritiba.