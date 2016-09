Afiliadas condenam Record na sua maneira de trabalhar

No dia 6 passado, em São Paulo, foi promovido o evento “Conceito da Marca Record”, com duas informações aos que lá compareceram. A primeira é que o lançamento do novo logo não seria mais no dia 27, data do seu aniversário, e, sim, dia 29 deste mês. E também foram conhecidas as conclusões de uma pesquisa encomendada junto ao Ibope, que avaliou questões de conhecimento, identificação e valores das emissoras. As críticas apontadas foram ao encontro do que entendem e reclamam boa parte das suas emissoras afiliadas. Existem queixas muito fortes com relação ao descomprometimento do que é anunciado, os exagerados descontos nas tabelas comerciais, jornalismo repetitivo, excesso de conteúdo policial, duração de breaks e programas de entretenimento com mesmo conteúdo e assistencialismo, que tem afastado audiência e anunciantes. Muito do que todos já sabemos e reclamamos. O que chama a atenção é a apatia que se verifica em enfrentar tais problemas.

TV Tudo



À Flor da pele

O pessoal da Fox vai à loucura quando o Esporte Interativo usa a hashtag #ACasadaChampions nas transmissões da Liga. O entendimento é que é uma cópia descarada da “#ACasadaLibertadores”, usada pelo Fox Sports desde que chegou ao Brasil, em fevereiro de 2012.

Isolamento

Beth Goulart e Fábio Villa Verde, do elenco de “A Terra Prometida”, participam nesta quinta do “Câmera Record”, com umasérie sobre famílias que foram separadas durante a vigência da política de isolamento compulsório de portadores de hanseníase, entre 1950 e 1980. Os dois atores irão ler os depoimentos de algumas pessoas.

Em família

Sabrina Sato viaja nesta sexta para uma sequência de gravações do seu programa no Líbano. O sr. Omar Rahal, pai da apresentadora, vai junto. Entre outras razões, porque é libanês, e será envolvido nas diversas matérias.

Agenda

Ivete Sangalo ontem gravou o programa do Ratinho, no SBT, para ir ao ar na mesma noite e hoje vai fazer o “Altas Horas”, do Serginho Groisman, para exibição no próximo sábado. E com direito a uma homenagem bem especial.

Santa paciência

Já teve o Moacyr Franco gritando, depois a Hortência e agora é o Erasmo Carlos quem liga e oferece o Ômega 3, não sem antes anunciá-lo como a melhor solução para todos os males. Deve dar dinheiro isso. Não fica barato ligar de maneira tão desenfreada para a casa das pessoas.

Divulgação



Renovou

A ex-miss Natalia Guimarães renovou contrato com a Record e já está garantida na temporada de 2017 do “Hora do Faro”. Paralelo ao trabalho de apresentadora, Natalia, que foi segundo lugar no Miss Universo 2007, também tem investido forte em projetos ligados à internet.

Destaque

No primeiro fim de semana dos Jogos Paraolímpicos do Rio, de 9 a 11, as transmissões dos quatro canais SporTV atingiram um público de 7,4 milhões de pessoas. Atletismo e Judô foram as modalidades de maior destaque, com as 5 maiores audiências do período.

Direção

Johnny Martins, o mesmo de “Esquadrão da Moda”, é quem vai dirigir o reality “Fábrica de Casamentos” no SBT. O programa terá apresentação de Chris Flores e do chef Carlos Bertolazzi.

Última bateria

O diretor Luiz Fernando Carvalho grava até domingo as últimas cenas de “Velho Chico” entre Alagoas e Bahia, movimentando Domingos Montagner, Camila Pitanga, Gabriel Leone, Lucy Alves e Giullia Biscacio, entre outros. É a última viagem do elenco.

Problema de sempre

“Velho Chico”, com as suas gravações bem adiantadas, agora se vê às voltas com os mesmos problemas de todas as novelas da Globo em reta final de exibição: como manter seus segredos até o último dia. Será que a máfia dos capítulos desta vez irá permitir? Curioso é quando falam em gravação de “cenas secretas”. Como se isso, algum dia, tivesse adiantado alguma coisa. Deveriam, isto sim, descobrir os criminosos que fazem isso.

Bate – Rebate

No começo de outubro, o cantor Daniel já grava algumas chamadas do próximo “Teleton” e também coloca voz na música-tema da campanha...

...O programa será exibido pelo SBT nos dias 4 e 5 de novembro.

O ator Maurício Machado, escalado para “A Lei do Amor” na Globo, a partir desta quinta-feira, vai mediar o “Ciclo Damas do Teatro”, no J. Safra, em São Paulo com entrada franca...

... Walderez de Barros vai abrir hoje os trabalhos, enquanto Eva Wilma e Ana Lúcia Torre, serão entrevistadas nos dias 22 e 29.

Alexandre Nero é o convidado especial do “Adnight” na noite desta quinta.

Chegaram ao fim terça-feira as gravações da segunda temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”...

... Para os atores e apresentadores que estavam em jornada dupla, um alívio...

... No mesmo dia, a Globo já iniciou conversas para discutir as datas de gravações da terceira temporada. Os trabalhos poderão ser antecipados.

C´est fini

Na terça-feira, foi encerrada a greve na Cultura. A questão do dissídio vai agora para a justiça, e a TV se comprometeu a não descontar os dias parados e nem promover demissões até que saia o julgamento. Se até lá, alguma coisa for desobedecida pela empresa, volta a paralisação.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!