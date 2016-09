Adesão a greve dos bancários no Paraná aumentou, diz CUT

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

Sem nenhuma proposta para a categoria após reunião agendada ontem com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), a greve nacional dos bancários completa nove dias consecutivos nesta quarta-feira (14). No Paraná, são 760 agências bancárias fechadas, mais de 15 mil bancários paralisados incluindo oito centros administrativos.

A adesão à greve cresceu no Paraná desde o início da greve, na terça-feira (06), quando eram 374 agências fechadas no estado. Os dados são da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná (FETEC-CUT-PR). A federação representa 85% do total de bancários no estado.

Após aguardar quase uma hora de atraso dos representantes dos banqueiros e três horas na mesa de negociação para ouvir que eles não tinham nenhuma nova proposta, o Comando Nacional de Greve orientou para que os bancários aumentem ainda mais a mobilização. No Paraná, a adesão já ultrapassa 70% do total de agências da base sindical da FETEC-CUT-PR. A próxima roda de negociação com a Fenaban está marcara para acontecer nesta quinta-feira (15).