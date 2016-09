Em uma ação, a equipe da Delegacia de Bocaiuva do Sul prendeu em flagrante um homem de 24 anos, no Centro do Bocaiuva do Sul, suspeito de agredir e ameaçar a própria avó. O trabalho foi realizado na terça-feira (13).

Para ler a notícia completa acesse o blog Plantão de Polícia.