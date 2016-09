Eventos nerds têm público cativo na Capital (foto: Franklin de Freitas)

O fim de semana em Curitiba tem dois eventos para o público nerd e geek. Neste sábado (17) e no domingo (18), acontece o WRF 2016, no campus Rebouças da Faculdade Opet. No domingo tem o Esquenta Shinobi, no Museu Municipal de Arte de Curitiba (Muma), no Portão.

O WRF 2016 é um dos maiores eventos mundiais sobre RPG, jogos e cultura geek e nerd em geral — em evidência com a série “Stranger Things”, da Netflix. Será a primeira vez que a Opet sedia o evento, realizado anualmente com a presença de diversos expositores de RPG, Board Games, Card Games, Jogos Eletrônicos e Literatura Fantástica, além de palestras com atrações nacionais e internacionais.

O WRF vai das 12 às 19 horas. As entradas vão de R$ 25 a R$ 50 e podem ser adquiridas pelo site www.worldrpgfest.com.br. Além dos estandes e das palestras, o WRF dispõe de mesas para que os visitantes possam participar de sessões de RPG e demais jogos.

Shinobi

No domingo, tem o Esquenta Shinobi Spirit, que antecede o Shinobi na semana que vem. Neste domingo, os fãs poderão participar do café Pokémon, conhecer youtubers, participar de campeonato de games de luta no cinema, desfile cosplay, apresentações de K-Pop, matsuri dance, karaokê, estandes de produtos e várias atividades com o público. O Esquenta começa ás 12 horas.

O Esquenta Shinobi Spirit é um evento beneficente que tem o objetivo de divulgar a cultura pop, e ao mesmo tempo ajudar o próximo. A entrada é um produto de limpeza que serão doados para a (Associação Paranaense de Reabilitação) (APR e para a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba (Spac).

O evento tem entre suas atrações no auditório o Youtuber San In Play, que vem de São Paulo. San tem um canal focado em jogos com mais de 850 mil inscritos, e seus vídeos fornecem informações para os jogadores de games.