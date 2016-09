Anvisa proíbe venda de prótese de silicone Nagor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação, distribuição e comercialização do Implante Mamário Texturizado Nagor Preenchido com Gel, comercializado pela empresa Import Medic Importação e Exportação Ltda. A empresa terá que recolher todo o estoque do produto existente no mercado.

A determinação da Anvisa foi baseada em análise do Instituto Falcão Bauer, organismo de certificação do produto, que verificou irregularidades na produção do implante mamário em questão. No último dia 15, a agência cancelou o registro do implante e hoje (19) a publicação noDiário Oficial da União suspendeu a importação e a distribuição do produto.

A Agência Brasil procurou a Import Medic Importação e Exportação, mas não foi possível entrar em contato pelo número de telefone disponibilizado no site da empresa.