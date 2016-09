UFPR é eleita a sétima melhor universidade do Brasil

(foto: Divulgação)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi considerada a sétima melhor universidade do Brasil segundo um ranking do jornal Folha de S. Paulo. Além disso, a UFPR ficou como a segunda melhor do Sul do Brasil e a melhor no Paraná.

O ranking leva em conta critérios como inovação, ensino, pesquisa, mercado e internacionalização.

O primeiro lugar ficou com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

PRIVADAS

No mesmo ranking a PUCPR ficou em 32º, se colocando como a terceira melhor instituição privada do país.