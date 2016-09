No começo do ano passado falei aqui em Curitiba para um grupo de moças corretoras de seguro, elas formam um grupo chamado “Clube da Luluzinha”, que se reúne uma vez por mês para discutir assuntos ligados à área de seguros e outras coisas diversas.

Uma grande amiga minha chamada Isis, que também é uma das participantes do clube, pediu-me para fazer uma Palestra motivacional para o grupo e é claro que atendi, pois ela foi a pessoa que muito me ajudou durante o trabalho como corretor, estando sempre à disposição quando precisei.

A palestra foi curta, não chegou a uma hora, não usei nenhum artifício tecnológico e a apresentação foi apenas falada e com um quadro branco que a sala já tinha.

Uma das histórias que eu contei foi a do “Cachorro no posto de gasolina”: este ficava deitado em cima de uma tábua que tinha um prego bem pontudo no meio e que o incomodava então ele uivava de dor, isto gerava uma certa curiosidade nas pessoas que paravam no posto para abastecer seus carros, elas perguntavam ao frentista se aquele cachorro estava doente.

Ele respondia que o cachorro apenas estava deitado na tábua com um prego no meio!!!

Logicamente todo mundo perguntava novamente:

- Então porque o cachorro não levanta e deita em outro lugar?

- Porque o prego não machuca tanto, respondia o frentista!!!

Passaram-se seis meses deste trabalho, fui fazer outra Palestra para um grupo de jovens onde a pessoa que me chamou para fazer o trabalho também faz parte do grupo da Luluzinha e assistiu à Palestra no começo do ano. Após ouvir a “História do Cachorro”, tomou uma decisão: parou de reclamar, saiu da casa dos pais, alugou um apartamento e foi morar sozinha.

A maioria de nós fica reclamando de um monte de coisas o tempo todo e não levanta da tábua. Faça como a Fabiana, pare de se lamentar, levante da tábua ou pelo menos a vire de lado e livre-se do prego!!!.

Um grande abraço e boa semana.

