Em espanhol, site do Coritiba apresenta o clube e a cidade aos argentinos

(foto: Reprodução/coritiba.com.br)

O site oficial do Coritiba divulgou matéria nessa terça-feira (dia 20) contando a história do clube e da cidade de Curitiba. O texto está em espanhol, mirando a torcida do Belgrano, da Argentina. Para ver o texto na íntegra, clique aqui. Abaixo, o trecho inicial da matéria:

"Conozca el Coritiba

Coxa muestra datos sobre su historia para los hinchas de Belgrano, su rival en la Copa Sudamericana

Una institución de fútbol con gestión profesional, planificación y enfoque en resultados: este es el Coritiba, que en 2016 completa 107 años. El club más victorioso de Paraná inició, hace dos años, un proceso de reestructuración para alcanzar la actual organización profesional.



El club mantiene, hoy, una estructura completa, son más de 500 trabajadores, entre atletas, empleados y terceros, que buscan en forma permanente consolidar el proyecto estratégico del Consejo Administrativo: autosuficiencia financiera, solidez y resultados dentro de la cancha.



En constante evolución y perfeccionamiento, el patrimonio “coxa-branca” (apodo del equipo) es el orgullo de sus socios e hinchas. El club cuenta con estadio propio, el Couto Pereira y el Centro de Entrenamiento. Además, casi dos millones de hinchas en todo el territorio nacional y un equipo asociativo que se aproxima a los 18.000 socios son, sin dudas, las mayores riquezas del Coritiba.



Actualmente, el Coxa trabaja con el compromiso de consolidar su modelo de gestión, tener un equipo competitivo y victorioso y llevar, cada vez más lejos, sus conquistas, colores, símbolos y grandeza."