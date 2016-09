'Algo muito sério deve ter acontecido', diz pai de Angelina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A separação de Brad Pitt e Angelina Jolie pegou o pai da atriz, o ator Jon Voight, de surpresa. "Algo muito sério deve ter acontecido para Angie tomar uma decisão assim", disse Voight ao site americano "Inside Edition". A atriz entrou com o pedido de divórcio nesta segunda-feira (19) alegando diferenças irreconciliáveis. Sites americanos já apontam a atriz Marion Cotillard, com quem Brad Pitt contracena no filme "Aliados", como pivô da separação. Jolie teria descoberto um caso entre o marido e Cotillard por meio de um detetive particular. Ao site "Us Weekly", o pai de Angelina disse não ter ideia do que aconteceu. "Mas eu vou descobrir", completou. "Eu estou preocupado com Angie e com as crianças e espero vê-los em breve", disse o ator. "As crianças são prioridade na vida dela e espero que eles estejam bem, é algo difícil para eles superarem." A atriz pediu a custódia dos seis filhos do casal –três adotados e três biológicos.