Polícia prende conquistador que se passava por enfermeiro do Samu

Um homem foi preso nesta tarde de terça-feira, 20, em um carro na Avenida das Américas, do bairro Boneca do Iguaçu, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com um mandado de prisão em aberto, ele é acusado de estelionato. Os policiais do Serviço Reservado da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar, chegaram até o estelionatário após denúncias de que um homem estaria aplicando golpes em várias pessoas de Curitiba e Região.

