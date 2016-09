Tubarão ataca caiaque e câmera registra tudo. Veja!

Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Reprodução)

O americano Drew Trousdell teve um encontro inesperado enquanto remava com seu caiaque na região de Matanzas Inlet, na Flórida. É que um tubarão, que foi capturado pela câmera que o homem havia instalado na proa da embarcação, o atacou.

O ataque demorou um pouco para ser percebido. Primeiro, Drew sentiu algo batendo em seu remo. Então parou um pouco, constatou que o equipamento estava inteiro e voltou a remar. Foi quando o tubarão, que estava atrás de seu caiaque, atacou novamente.

Aparavorado, o americano remou forte e aproveitou uma pequena onda para chegar à beira da praia, são e salvo.

No fim doi vídeo acima, inclusive, é possível ver as marcas de dentes no remo mordido.