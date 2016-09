Nova Vila completa dez anos com números negativos

(foto: Arquivo Bem Paraná)

A nova versão da Vila Capanema foi inaugurada há dez anos, em 20 de setembro, com a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro de 2006. Naquele ano, os resultados no estádio ajudaram o time a garantir vaga na Copa Libertadores de 2007. Na reta final de 2006, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 76,1% dos pontos disputados no local.

Em 2016, no aniversário de dez anos do novo estádio, o Paraná vive má fase no local. Na Série B de 2016 o time vem fazendo sua pior em campanha como mandante desde que foi rebaixado.

Contando apenas os jogos na segunda divisão nacional, os piores números na Vila Capanema haviam sido registrados em 2008, com aproveitamento de 52,6% dos pontos. Agora, em 2016, o time conseguiu ficar abaixo disso, com 51,2% de desempenho (cinco vitórias, cinco empates e três derrotas) na Série B.

Entre os 20 times da segunda divisão nacional, o Paraná tem a 12ª campanha como mandante. O melhor é o Bahia, com 74%. O Joinville é o pior, com 35,9%.

Desde que foi rebaixado, a melhor marca como mandante do Paraná foi em 2012, com aproveitamento de 66,6% na Vila Capanema. Naquele ano, o time teve Ricardinho e Toninho Cecílio como treinadores.

A segunda melhor campanha do Paraná na Vila na Série B foi em 2013, com o técnico Dado Cavalcanti, que somou 62,5% dos pontos no local.

No total da temporada 2016, apesar dos fracos números na competição nacional, o Paraná tem bom aproveitamento no seu estádio, com 63,6% de aproveitamento (12 vitórias, 6 empates e 4 empates). Os números positivos são herança do técnico Claudinei Oliveira. Com ele, o Paraná teve 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Vila Capanema durante o Paranaense. E, na Copa do Brasil, foram 2 jogos e 2 vitórias.

NA SÉRIE B

Aproveitamento de pontos do Paraná Clube na Vila Capanema na segunda divisão nacional

2008 52,6%

2009 56,1%

2010 61,4%

2011 61,4%

2012 66,6%

2013 62,5%

2014 59,6%

2015 57,9%

2016 51,2%

O PARANÁ NA NOVA VILA CAPANEMA

Números desde que o estádio foi reinaugurado, em 20 de setembro de 2006, contando todas as competições

2006: 76,1% de aproveitamento

5 vitórias, 1 empate, 1 derrota

2007: 55,8% de aproveitamento

18 vitórias, 8 empates, 11 derrotas

2008: 58,8% de aproveitamento

18 vitórias, 6 empates, 10 derrotas

2009: 54,8% de aproveitamento

14 vitórias, 9 empates, 8 derrotas

2010: 60,4% de aproveitamento

16 vitórias, 10 empates, 6 derrotas

2011: 56,9% de aproveitamento

15 vitórias, 8 empates, 8 derrotas

2012: 72,6% de aproveitamento

19 vitórias, 4 empates, 5 derrotas

2013: 68,5% de aproveitamento

21 vitórias, 11 empates, 4 derrotas

2014: 57,1% de aproveitamento

13 vitórias, 9 empates, 6 derrotas

2015: 52,5% de aproveitamento

11 vitórias, 8 empates, 7 derrotas

2016: 63,6% de aproveitamento

12 vitórias, 6 empates, 4 derrotas