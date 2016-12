Site revela frases fakes de Buda nas redes sociais

Cansado de ver falsas frases propagadas nas redes sociais, um estudioso de Buda criou um site para desmentir falas frases, o Fake Buddha Quotes (http://fakebuddhaquotes.com)”. Nele, o autor compartilha passagens que foram atribuídas a Buda, principalmente nas redes sociais, mas que na verdade não foram ditas por ele. Bodhipaksa, que também dá aulas de meditação, é budista desde 1982 e faz parte da ordem budista Triratna desde 1983. Com a autoridade de quem estuda Buda por décadas, ele escreve posts mostrando por que as frases são falsas, além de apontar. O “Fake Buddha Quotes” começou em junho de 2009 e já tem mais de 2.000 postagens. Falta ainda sites para desmetir as frases fakes de Jô Soares, Cecília Meirelles e Caio Fernandes.

Facebook faz cartões de Natal

O Facebook começou a disponibilizar cartões de Natal para os usuários editarem e compartilharem com os amigos. Ao todo são 18 modelos disponíveis. Entre as opções à disposição dos internautas, há diferentes cartões com ilustrações relacionadas a religião e outros com temas mais neutros. A maioria deles apresenta animações semelhantes a GIFs.



Robô-cirurgião

Após inaugurar o único Sistema Cirúrgico Robótico do Paraná e de Santa Catarina, no início de dezembro, o Hospital Erasto Gaertner realizou, na manhã de ontem, a primeira cirurgia com o uso do equipamento. O procedimento, para tratar um câncer de próstata, foi realizado pela equipe do Serviço de Cirurgia Abdominal da instituição. A segunda cirurgia está prevista para o período da tarde e será comandada pelo Serviço de Ginecologia.

BILBIOTECA DE APPS

Aplicativo para banhistas do PR

A Operação Verão deste ano terá uma novidade: um serviço de alerta de tempestades para banhistas, desenvolvido pelo Simepar e Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. O aplicativo mobile do Corpo de Bombeiros do Paraná transmitirá informações sobre a condição do mar, balneabilidade da água, telefones de emergência e avisos meteorológicos.

BIZARRICE NA REDE

Star Wars na renascença

E se os personagens do Star Wars se vestissem com roupas da época renascentista? Alguém fez isso e está o maior sucesso na internet. Veja mais fotos no toxel.com