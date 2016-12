Vingança contra quem estaciona em duas vagas viraliza. Veja como foi

(foto: Reprodução)

Se você é do tipo de motorista que ocupa duas vagas ao estacionar por aí, pode virar vítima de uma vingança pra lá de criativa.

Nos Estados Unidos, clientes de um supermercado decidiram se vingar do ‘barbeiro’ cercando o carro dele de carrinhos de compra. Claro que a notícia viralizou.



Em sua página no Facebook, Matthews Mills compartilhou uma foto do ocorrido. Em entrevista ao Mashable (http://mashable.com/), ele conta que um funcionário do estabelecimento era o responsável pelo carro e que precisou estacionar assim por causa do gelo. “Acho que os clientes não aceitaram a justiÖcativa porque não estava nevando”, disse.