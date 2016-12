Balanço divulgado ontem pelo governo aponta que de janeiro a novembro de 2016, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social investiu 30% a mais na área social do que durante todo o ano de 2015. Foram R$ 204 milhões destinados à promoção social e ao atendimento a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social de todo o Estado – R$ 46 milhões a mais que no ano anterior.

Ajuste

A secretária da Família e Desenvolvimento Social e primeira-dama Fernanda Richa, afirma que, apesar da crise, o governo do Estado conseguiu, com o ajuste fiscal, manter os investimentos e metas em áreas prioritárias, como saúde, educação e assistência social. “Planejamos nossas ações com responsabilidade e muita criatividade. Priorizamos o fortalecimento da rede e o atendimento às famílias, ações que resultaram em grandes avanços sociais, como a redução da desigualdade e a redução da extrema pobreza no Estado”, afirma.

Contramão

Em cinco anos, a Secretaria da Família multiplicou quase 13 vezes os investimentos do Fundo Estadual de Assistência Social. O valor saltou de R$ 5,56 milhões, em 2011, para R$ 70 milhões, em 2016 (1.400% a mais). Parte dos recursos foi transferida aos municípios para melhorar o atendimento às famílias. A secretaria dobrou o número de cidades que recebem o piso paranaense de assistência social, que já chega a 172 municípios com baixos índices de desenvolvimento. Em 2016, prefeituras do Paraná receberam R$ 53 milhões do Governo do Estado, mais que o dobro do ano anterior (R$ 25 milhões).

Rejeição

Levantamento da Paraná Pesquisas divulgado ontem revela que o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT) chega ao final da gestão com desaprovação de 63,2%, contra 33,3% que o aprovam e outros 3,5% não souberam ou não quiseram responder. O índice é superior aos 59% de desaprovação registrados no levantamento do Ibope de agosto. Já a futura gestão do prefeito eleito Rafael Greca (PMN) é vista com perspectiva positiva por 45%, que consideram que ele fará uma boa administração. Outros 15,7% prevêem uma gestão ótima, contra 26,8% de regular e 9,1% de ruim. A pesquisa ouviu 858 eleitores entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2016 e tem margem de erro estimada é de 3,5% para mais ou para menos.

FGTS

A medida provisória que permite ao trabalhador sacar o dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi publicada na sexta-feira no Diário Oficial da União e já está no Congresso. A MP 763/16, que será analisada por deputados e senadores, autoriza a movimentação de contas paradas até 31 de dezembro de 2015. Conta inativa é aquela em que o empregado deixa de receber os depósitos do empregador por rescisão do contrato de trabalho. Antes da medida, só tinha direito ao saque de uma conta inativa quem estivesse desempregado por pelo menos três anos ininterruptos.

Saque

A medida havia sido anunciada na quinta-feira pelo presidente Michel Temer, em uma tentativa do governo de reaquecer a economia. Segundo o Executivo, cerca de 10 milhões de pessoas terão o direito de obter o dinheiro, que deve totalizar R$ 30 bilhões. O texto da MP não traz detalhes sobre os procedimentos para o saque, mas o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, adiantou que o cronograma será divulgado em fevereiro e levará em consideração as datas de nascimento dos beneficiários. A MP 763/16 também autoriza a distribuição de parte do lucro do fundo com os trabalhadores. Antes dessa medida provisória, o lucro era reaplicado no próprio FGTS.