Uns Viajam – Outros Apenas Pagam

Viajar 3 vezes ao mês para o Exterior é coisa para comissário de bordo , piloto e aeromoça, profissionais em serviço. Mas há um casal, agora mais do que famoso, que bateu todos os recordes conhecidos. Os campeões cariocas fizeram 264 viagens internacionais entre abril de 2007 e setembro de 2016. O que dá uma média de 3 viagens mensais ao exterior, utilizando jatinhos particulares e voos comerciais. Os destinos preferidos foram Londres, Paris, Nova York. Mas há também paraísos fiscais. Como Mahe, ilha em Seychelles, Oceano Índico. Nem sempre o casal viajou junto: em muitos voos a mulher de Cabral esteve no outro lado do mundo sozinha. Como nas viagens para Dubai , com duração de seis dias e intervalo de uma semana. Talvez para comprar um pouco mais de ouro, aquela blusa tricotada em fios do precioso metal, que deslumbra a todos os turistas que passam pelo Mercado do Ouro, atração turística dos Emirados Árabes.

Nem é preciso perguntar de onde saiu o dinheiro que estava sendo lavado, nem o dinheiro para as despesas (que não são poucas) das viagens. Saiu, como sempre, do meu, do seu, do nosso bolso. E ninguém pediu licença e ninguém deu explicações. O casal é gente fina.

Mas nem sempre quem viaja com o meu, o seu, o nosso dinheiro, é conhecido ou é notícia. São aquelas pessoas de quem a gente pergunta – “É o famoso Quem?”- Você por acaso conhece Jorge Tadeu Mudalen, Claudio Cajado, Átila Lins, Cleber Verde ou Fábio Ramalho? São deputados por São Paulo, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Maranhão. São parlamentares que visitaram 69 países em 1.283 viagens ao exterior, entre 2010 e 2016. Ou seja, decolaram a cada dois dias “a trabalho”, carregando ainda diárias de até 428 dólares.

Os motivos alegados para tais viagens do trem da alegria são diversos: conhecimento “in loco” de realidades específicas, estreitamento de parcerias com governos, parlamentos e empresários dos diferentes países. Um dos que mais receberam autorizações para tais viagens foi o baiano Pellegrino, totalizando 14 licenças, sendo 4 para a França, pesquisando a área de defesa em Paris, Bordeaux, Charbourg-Octeville, Lorient e Toulon. Ele que foi secretário de Turismo na terra de Caymi, visitou região produtora de vinhos e recebeu 7.750 reais em diárias, além das passagens.

Nova York também é destino cobiçado e três deputados estiveram fazendo turismo,além de compras, porque foram homenageados pela comunidade brasileira da Grande Maçã. Já Mudalen e Cajado fizeram roteiros por 21 países das Américas, Europa e Ásia. Mudalen completou em 6 anos, vinte e nove viagens. Incluindo uma como observador da Assembléia Geral da ONU. 20 congressistas foram convidados em 2015 pelo então presidente da Casa, o Cunha, incluindo 8 mulheres dos parlamentares. O destino foi a Rússia, com turismo por Israel, Paris e grandes espetáculos.

Cidades da Alemanha, França, Itália foram o destino do colegiado que analisa a unificação das polícias Civil e Militar, que tem também como alvo Nova York, Canadá e Chile.O esporte, é claro, não foi esquecido e 4 parlamentares foram até a Inglaterra e Alemanha em dois finais de semana, com diárias totalizando 40 mil reais. E dois levaram suas respectivas mulheres. E há o mineiro que ficou cinco dias em Londres para comparecer a um jantar de gala na premiação dos homens do ano. Depois fez mais 15 viagens com da abertura da Olimpíada de Londres, participando também das comitivas em viagem à China, México, Rússia e Polônia. Todos sempre viajando no exercício da representação dos interesses regionais e nacionais...



A LENGA-LENGA ESTÁ DE VOLTA

A Corte de Brasília voltou a soltar releases -- que a imprensa nacional se apressa a publicar – afirmando que os brasileiros estão viajando demais para o Exterior e , por consequência, estão afundando o país em dívidas. Já vimos o filme. E aprendemos que tal atitude é como jogar areia nos olhos do povo. Quem viaja está usando o resultado de seu próprio trabalho e as economias de alguns anos, esperando a vez de concretizar um sonho. Ao mesmo tempo, está dando trabalho ao taxista que leva e trás do aeroporto, ao servente da lanchonete que serve o cafezinho na sala de espera do voo, ao agente de viagens, ao representante da hotelaria, aos funcionários das operadoras que organizam viagens, ao lojista que vendeu o agasalho que faltava para aguentar o inverno no outro lado do planeta, aos restaurantes, ao farmacêutico, ao representante dos seguros de viagem e tantos outros.

Por outro lado, o brasileiro que saiu para o Exterior, talvez esteja até fugindo de um verão de muitas secas, de muitas enxurradas, de muitos deslizes de morros e de muitas enchentes nos centros das grandes cidades. Talvez esteja fugindo da bala perdida, do arrastão nas praias, do verdadeiro assalto nos hotéis e restaurantes com preços aumentados durante as férias. O país registrou em 2016 mais de 159 mortes causadas pelas doenças transmitidas pelos mosquitos, que atingiram 263 mil casos de infecção por chikungunya – um aumento de 2.550% no número de mortes confirmadas. Ninguém merece.



AGORA COMPARE

Um pacote de 6 dias, incluindo passagem aérea e 5 diárias em João Pessoa, custa à vista R$ 1.944 por pessoa; Se preferir Fortaleza, o pacote de 7 diárias de hotel com café da manhã, custa à vista R$ 2.484 por pessoa. Gramado tem oferta de 7 diárias de hotel com café da manhã por R$ 2.388 por pessoa.

Quem preferir hospedagem em um resort, no sistema tudo incluído, pode optar por um cinco estrelas em Porto de Galinha, com sete diárias de hotel e passagem aérea. Com saída em 20 de janeiro, o pacote custa R$ 4.860 por pessoa.

Mas por R$ 2.160 à vista, dá para viajar para Miami e Orlando, incluindo aluguel de carro e oferecendo hospedagem grátis para duas crianças. Na tarifa estão incluídas 7 diárias de hotel, passagens aéreas Avianca com saídas todos os dias. Preferindo Nova York, o pacote de 5 diárias de hotel e passagens aéreas, custa R$ 2.628 por passageiro.

Para um destino mais próximo, Buenos Aires tem pacote de 3 diárias de hotel, passagens aéreas e café da manhã, por R$ 899 à vista por pessoa. Cuba, com Havana e Varadero, no sistema tudo incluído, tem saídas diárias para o pacote de 5 dias, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, por R$ 3.588 por pessoa.

Será que a imprensa da Corte brasiliense se deu conta das discrepâncias entre preços, o que é oferecido, vantagens dos destinos e possa daí entender a razão das viagens dos brasileiros ao Exterior? Vamos fazer da transparência um alvo e esquecer de tentar tapar o sol com peneira. É o que desejamos para 2017, 2018, 2020. Para todos, e não apenas para os políticos que se acham descendentes diretos dos deuses e que tudo podem. Inclusive avançar nos bolsos dos assalariados.