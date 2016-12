Ano novo, esperança que se renova

(foto: Divulgação)

Agradecer pelo ano que passou também pelo novo ano que virá. Nada melhor do que começar 2017 com expectativas e planos renovados. Independentemente das crenças, todos os rituais comemoram a entrada de uma nova etapa. Há quem pule ondas do mar, brinde, fique entre os amigos e com a família. Em comum, estão a renovação da esperança de dias melhores e a realização de sonhos. E por que não incluir o cuidado com o meio ambiente no seu planejamento para 2017? Assim como, perder os quilinhos extras, parar de fumar, alimentar-se melhor, passar mais tempo com a família e controlar o estresse, promessas como reduzir o consumo de água, de energia e fazer a coleta seletiva também trarão uma importante contribuição para o coletivo nos próximos 365 dias do ano. Trace suas metas e tenha um Feliz 2017.

Cuidados com fogos de artifícios para não estragar o Reveillon

No fim do ano, principalmente no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, aumenta o número de pessoas queimadas por manipularem inadequadamente fogos de artifício. Em locais de grande movimentação, os cuidados com os fogos de artifício devem ser redobrados, como a areia da praia. O Corpo de Bombeiros orienta que não se deve explodir fogos na praia porque com o vento há risco de atingir alguém. Os pais também devem ter atenção redobrada com as crianças, que nessa época costumam manusear fogos de artifício que não estouraram, mas podem machucar. Em caso de queimaduras, deve-se lavar o local com água corrente e enrolar em um pano ou toalha limpa. Dependendo da extensão da queimadura, é preciso procurar um médico imediatamente.

Dicas do Corpo de Bombeiros

*Quem for manusear os fogos de artifício não deve ingerir bebidas alcoólicas.

* Não permitir que crianças manuseiem os fogos.

* Sempre comprar em lojas com o certificado do Corpo de Bombeiros e com a liberação da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições (Deam).

* Não segurar os fogos de artifício com as mãos: prender o rojão em uma armação, cerca ou muro e não ficar próximo na hora de acender.

* Sempre que possível adquirir os fogos que estão equipados com bases de apoio ou suportes para serem instalados e disparados do chão.

* Evitar soltar os fogos “na mão”, sempre usando extensores, suportes e luvas.

* Ler e seguir as instruções nos rótulos das embalagens.

*A distância para explodir os fogos com segurança é de 30 a 50 metros de pessoas, edificações e carros.

* Se os fogos não estourarem, não tente reaproveitá-los. Molhe-os para apagar o pavil e evitar acidentes e leve na loja em que comprou para trocá-los.

* Se for guardar fogos de artifício em casa, deixe-os em um local seco e longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes.

Porto de Paranaguá ganha base integrada

O Porto de Paranaguá é o primeiro porto público do Brasil a contar com uma base para atendimentos a emergências ambientais envolvendo derramamentos químicos e de óleo, integrado ao atendimento à fauna petrolizada. Trata-se do Centro de Proteção Ambiental das Baías de Paranaguá e Antonina Edgard Meira de Vasconcellos Filho, inaugurado pelo governador Beto Richa, no último dia 22 de dezembro. A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) está investindo cerca de R$ 19,5 milhões no Centro de Proteção Ambiental, incluindo a construção do prédio, com 1.129 metros quadrados e dois pavimentos, aquisição de equipamentos, manutenção e operacionalização do local.

Já está disponível o aplicativo de alertas e informações aos veranistas

O Corpo de Bombeiros do Paraná desenvolveu um aplicativo para dispositivos móveis pioneiro no Brasil com dicas, informações e alertas para os veranistas. O aplicativo “Bombeiros Paraná” já está disponível, por enquanto, para usuários do sistema Android e pode ser baixado gratuitamente na Google Play.

Com ele, as pessoas podem acompanhar em tempo real os locais onde estão instalados os postos guarda-vidas do Litoral, os boletins de balneabilidade das praias, condições do mar, telefones de emergência e a localização e todas unidades do Corpo de Bombeiros do Estado.

Além disso, a ferramenta emite alertas meteorológicos e de possibilidade de ressaca do mar ou de cabeças d'água nos rios – quando há o aumento repentino do nível do rio por causa de chuvas em sua cabeceira.

O aplicativo conta, ainda, com notícias, dicas de segurança para os banhistas e vídeos educativos. Outra funcionalidade é a explicação sobre o significado das bandeiras de segurança fixadas pelos guarda-vidas na beira da praia, para que os banhistas fiquem atentos antes de entrar no mar.

Sustentabilidade é uma das prioridades da escola do futuro

O Grupo Educacional Amplação – que atende da Educação Infantil ao Ensino Médio – inaugurou recentemente uma nova e moderna sede, onde a sustentabilidade é uma das prioridades. A nova sede da escola conta com projeto para reutilização de água, iluminação natural, iluminação de Led e sistemas fotovoltaicos – um dos caminhos para fortalecer a sustentabilidade, bem como a eficiência energética. O sistema de geração fotovoltaica fornecerá toda, ou grande parte, da energia demandada pelo colégio, contemplando, além dos painéis solares instalados na cobertura, a utilização de poste solar autônomo alimentado com energia solar. Terá autonomia de funcionamento de até 3 dias sem sol, funcionando 12h por dia, iluminando áreas externas e jardins.