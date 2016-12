(foto: Divulgação)

Que tal uma festa em clima latino para passar a virada do ano? Para que 2016 não passe em branco na sua vida o Zapata Mexican Bar (unidade Batel), localizado em Curitiba, vai transformar o seu Réveillon em um momento especial com uma festa inesquecível no dia 31 de dezembro.

A tradicional festa de ano novo do Zapata Batel terá um cardápio de dar água na boca. A partir das 21 horas do dia 31 de dezembro, o melhor restaurante mexicano da cidade apresenta um cardápio com 16 pratos especiais, 6 saladas diferenciadas, 7 opções de sobremesas, além de água, refrigerante e suco à vontade. Grupos com quatro (04) pessoas ganham um espumante.

Quem comanda a noite com muita música boa é a Banda Show (com ritmos variados), os tradicionais Mariachis do Zapata, além, é claro, da tradicional queima de fogos. O preço por pessoa é de R$280,00. Crianças até 14 anos pagam R$130,00. Há ainda a opção para quem quer somente curtir a festa. Neste caso a entrada (por pessoa) custa R$50,00. A festa acontece no Zapata Mexican Bar Batel (Av. Silva Jardim, 3959) em Curitiba. Mais informações e reservas pelo telefone (41) 3095-2097.

Confira o menu para o Réveillon do Zapata:

Pratos:

- Leitão assado e recheado

- Salmão recheado com palmito

- Legumes na páprica picante

- Peixe à portuguesa

- Chilaquiles de Frango

- Escalope de Mignon ao Molho Madeira

- Burritos de Camarão com requeijão

- Lasanha de aspargos com presunto e molho branco com espumante

- Palmito grelhado com ervas finas

- Rondelli de ricota com nozes e lombo defumado

- Arroz branco

- Arroz à Brasileira

- Arroz à La Mexicana

- Lentilha

- Crispy de Millho

- Tacos Al Pastor

Saladas:

- Salada Waldorf

- Salada de folhas verdes com vinagrete de kiwi e crosta de frutas secas

- Saladas de Lentilhas

- Caesar salad

- Saladas de Penne Al Pesto

- Salpicão de Frango

Sobremesas:

- Frutas Tropicais Variadas

- Mousse de Tequila

- Mini Paletas

- Banana Caramelada com Creme e suspiro

- Mini Chimichanga de maçã e creme

- Flan de Caramelo

- Bombom Aberto de Morango e chocolates

Preço por pessoa - R$ 280,00

Criança até 14 anos - R$ 130,00

Bebidas: Águas, refrigerantes e sucos

Grupos com quatro (04) pessoas ganham um espumante.

OBS: Pagamento antecipado. Preços sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Cardápio e programação podem ser alterados sem prévio aviso.

Serviço:

Zapata Mexican Bar - Batel

Av. Silva Jardim, 3959 - Batel – Curitiba/PR

Tel.: (41) 3095-2097

www.zapatamexicanbar.com.br

* Preço por pessoa: R$ 280,00 / Criança até 14 anos: R$ 130,00 (mesa com 4 lugares)

* Valores, cardápio e programação podem ser alterados sem aviso prévio.

OBS: Pagamento antecipado. Preços sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Cardápio e programação podem ser alterados sem prévio aviso.

Informações e reservas: (41) 3095-2097 ou contato@zapatamexicanbar.com.br