Netiqueta – como você cuida da sua imagem virtual?

Muita gente ainda não se deu conta disso, mas a forma como utilizamos as novas tecnologias pode favorecer ou prejudicar muito nossa imagem profissional. Pequenos erros ao enviar um e-mail, por exemplo, podem provocar danos irreversíveis em relacionamentos pessoais ou profissionais.



Os cuidados devem começar já na escolha do endereço de e-mail. Ele deve facilitar a identificação de sua pessoa. Por isso, evite complicações, como símbolos, letras duplas ou o uso de iniciais que possam confundir o receptor. O próprio underline (“_”), que hoje é bastante comum, ainda provoca algumas confusões. Para não correr risco de escolher um endereço de e-mail complicado, pense que seu e-mail deve ser compreendido quando você precisar falar o endereço a alguém que sequer irá anotá-lo, mas vai tentar guardá-lo ‘de cabeça’. O ideal, na maioria dos casos, é escolher seu nome mais conhecido — de preferência, nome e sobrenome.



Ainda no tocante a e-mails, vale a pena frisar que muita gente ainda mantém o hábito de repassar correntes, piadas, clipes musicais ou mensagens de autoajuda pelo e-mail profissional, o que também prejudica a imagem da pessoa. Com o tempo, essas pessoas acabam sendo vistas como inoportunas ou até mesmo chatas. E o hábito chegou também às redes sociais, especialmente o aplicativo de chat Whatsapp.



Então, pense bem: na hora de reenviar uma mensagem que você tenha achado bonita, coloque-se no lugar de quem vai recebê-la. Se você achar realmente imprescindível repassar, se achar que a mensagem irá mudar a vida de quem a ler, então repasse, mas com a delicadeza de acrescentar uma mensagem pessoal e, se for enviar a mais de uma pessoa, use sempre a alternativa de ‘cópia oculta’, para não expor endereços na rede.

Adriane Werner. Jornalista, especialista em Planejamento e Qualidade em Comunicação e Mestre em Administração. Ministra treinamentos em comunicação com temas ligados a Oratória, Media Training (Relacionamento com a Imprensa) e Etiqueta Corporativa.