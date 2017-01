Questão de sobrevivência

A televisão como um todo, e aí se incluem a aberta e os canais pagos, poderá irremediavelmente tomar o mesmo caminho do rádio, se os responsáveis por ela não se preocuparem em regulamentar as suas operações. E trabalhar para o estabelecimento de normas que definam com absoluta precisão até que ponto será permitido para as emissoras negociar horários com terceiros. Hoje, o que se verifica é que a mais completa bagunça está instalada, em um preciso alinhamento com os mais variados e até miseráveis interesses, especialmente de ordem política. Daí os tantos horários e até grades inteiras vendidos para igrejas e programas caça-níqueis, em sua maioria indecentes na forma e conteúdo e que só existem para enganar a boa fé das pessoas. É de se espantar e até suspeito como esses verdadeiros assaltos à mão armada são feitos à luz do dia e ninguém até agora se dignou a tomar qualquer providência. Para a televisão, especialmente aquelas que hoje se locupletam dessa imoralidade, poderá ser o fim. E um fim bem triste.

TV Tudo

Planejamento - 1

Aguinaldo Silva encontra-se em Lisboa, e ontem ele começou a escrever os capítulos de “O Sétimo Guardião”, novela na fila das nove da noite, para estrear em 2018. A sinopse foi aprovada sem reparos, e o prazo para entrega de capítulos já foi estabelecido por Sílvio de Abreu, número 1 da Teledramaturgia da Globo.

Planejamento - 2

No fim de fevereiro, Aguinaldo promete apresentar os seis primeiros e, sucessivamente, seis por mês, até a estreia da novela em março do ano que vem. Quanto ao elenco, há boas chances de Thaila Ayala vir a fazer parte do time. Ela está afastada das novelas desde “Sangue Bom”, em 2013, quando passou a se dedicar quase que inteiramente ao cinema.

Mágica e humor

Ator e ilusionista, atualmente em “Rock Story”, na Globo, Gabriel Louchard também está gravando o “Truque de Humor” para o Multishow. Gravado na rua, o programa mistura mágica com momentos de humor, formato já consagrado em outros países e por outros artistas.

Retomada

Superados os problemas com uma infecção, a volta de Laura Cardoso às gravações de “Sol Nascente” está marcada para esta próxima quinta-feira. No ar, “Dona Sinhá” irá reaparecer a partir do capítulo 114.

Jornalismo

O novo atentado terrorista - já assumido pelo Estado Islâmico - na noite do Ano Novo levou o correspondente do SBT, em Londres, Sergio Utsch, a viajar para a Turquia. Desde a madrugada de ontem, ele tem entrado com o noticiário de lá.

Grade da Record

Existem ainda pequenas questões em fase de ajustes, mas a direção da Record já tem definida a grade do prime-time para 2017. Marcelo Rezende continuará entregando para as novelas, elas para o “Jornal da Record” e a linha de shows entrando às 22h30, como já acontece.

Programação

A faixa das 22h30, como maior dos quebra-cabeças, foi finalmente definida e irá valer a partir de março. Xuxa continuará às segundas-feiras; “Power Couple”, às terças; Gugu, quartas; Jornalismo, quintas, e filmes às sextas.

Gugu está fora

Gugu Liberato comemorou o Ano Novo ao lado de familiares, nos Estados Unidos, e só na sua volta, semana que vem, irá se reunir com a direção da Record para definir algumas pequenas questões do novo contrato. Mas já está tudo apalavrado.

Divulgação





Estreia

Nesta terça às 21h30, o canal GNT terá a estreia de “Prazer em Receber”, programa da estilista Lenny Niemeyer, no qual ela dará dicas e ideias para criar pequenas festas e reuniões. São sete episódios inéditos, um por semana, que serão levados ao ar até 14 de fevereiro. No primeiro episódio, ela recebe Lúcio Mauro Filho e o músico Celso Fonseca.

Bate – Rebate

Sidney Sampaio, protagonista de “A Terra Prometida”, na Record, está reservado para “Apocalipse”, de Vivian de Oliveira...

... Thaís Fersoza também. A novela é para o segundo semestre.

Silvio Santos, domingo, já circulava descontraído pelas ruas de Celebration...

... Aliás, já envolvido no seu passatempo favorito, que é a visita diária ao supermercado.

“Planeta Gelado”, considerada uma das mais extraordinárias produções da BBC, estreia nesta quinta, 22h30, na Band...

... Os realizadores do especial usaram tecnologia de ponta para detalhar as partes mais extremas e remotas do planeta...

... Série de três programas, com apresentação de Ana Paula Padrão.

Está garantida a terceira temporada do “Multi Tom”, do Tom Cavalcante, no Multishow...

... Serão outros 20 programas, com produção da Formata e direção de Caetano Caruso.

C´est fini

Com a Globo em primeiro lugar, anotando 23,5 pontos, na faixa de confronto, o programa da Sabrina Sato, nas noites de sábado da Record, fechou 2016 em segundo, na Grande São Paulo, de acordo com os dados do Ibope. Porém, uma vitória sobre o SBT nas casas decimais. Foram 7,5 pontos ante 6,7 do concorrente, mas com crescimento em relação aos 6,8 de 2014 e 7,0 em 2015.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!