Marcelo Araújo se apresenta à polícia após ter prisão decretada

(foto: Reprodução/ Facebook)

Ex-secretário municipal de Trânsito na gestão de Luciano Ducci, o advogado Marcelo Araújo, se apresentou espontaneamente à polícia nesta terça-feira (03/01). A informação foi confirmada pelo advogado dele, Gustavo Sartor de Oliveira, em entrevista à rádio CBN.

Marcelo foi preso temporariamente em 20 de dezembro na Operação Lomax, mas acabou solto na véspera de Natal ao conseguir um habeas corpus. Recentemente, contudo, foi emitido um novo decreto de prisão e Araújo chegou a ser dado como foragido. A defesa, contudo, alega que ele só foi notificado da decisão na noite de ontem (02/01).

Ele é acusado de extorquir empresários, políticos e até celebridades de TV junto com o bruxo Chik Jeitoso. As investigações apontam que a dupla cobrava dinheiro para não publicar acusações e denúncias contra as vítimas em blogs e nas redes sociais. Os suspeitos, segundo a polícia, chegaram a exigir R$ 5 milhões de uma das vítimas.

O advogado do ex-secretário municipal, contudo, nega todas as acusações, bem como a defesa do vidente Chik Jeitoso.