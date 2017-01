Idoso vai ajudar a empurrar carro e morre atropelado no Xaxim

Pedro Seletivo Schlucubier, de 69 anos de idade, passava pela rua Lêoncio Derosso, no Xaxim quando resolveu ajudar um casal que empurrava um carro Gol que estava estragado. O inusitado é que o carro embalou na descida e acabou atropelando o senhor. Schlucubier estava consciente embaixo do carro até o resgate chegar, mas teve uma parada cardíaca e morreu no local, apesar do trabalho dos socorristas em tentar reanimá-lo.