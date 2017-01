Reforço do Coritiba está entre os dez piores do Brasileirão 2016

O Coritiba está perto de confirmar seu oitavo reforço para a temporada 2017. Trata-se do meia Tiago Real, 27 anos. O jogador estava no Vitória. No raking do WhoScored, ele foi um dos dez piores do Campeonato Brasileiro 2016.

O site inglês atribui uma nota para cada jogador a cada partida utilizando como base mais de 200 estatísticas (como gols, assistências, passes, desarmes, faltas, cartões, bolas aéreas e dribles). Tiago Real teve média 6,22. Com essa média, ficou na posição 347 entre os 355 jogadores do Brasileirão que disputaram pelo menos 14 jogos (mínimo exigido pelo ranking do WhoScored).

Tiago Real disputou 24 jogos no Brasileirão 2016 (11 como titular). Não marcou gols ou fez assistências.

O pior jogador do Coritiba no Brasileirão, segundo o WhoScored, foi o meia-atacante Vinícius, com média 6,33.

Tiago Real foi revelado no próprio Coritiba. Ficou no clube até 2010. Depois rodou por Joinville, Palmeiras, Náutico, Goiás, Bahia e Vitória.

OS DEZ PIORES DO BRASILEIRÃO

Segundo o ranking do WhoScored*

Jogador (posição, clube) Média

346º Roger (ZAG, América-MG) 6,26

347º Tiago Real (MEI, Vitória) 6,22

348º Bruno Sávio (ATA, América-MG) 6,21

349º Rafael Silva (MEI, Figueirense) 6,21

350º Marcos Guilherme (MEI, Atlético-PR) 6,21

351º Bruno Moraes (ATA, Santa Cruz) 6,20

352º Lenis (MEI, Sport) 6,20

353º Henrique Almeida (ATA, Grêmio) 6,18

354º Everton Santos (MEI, Figueirense) 6,16

355º Jadson (VOL, Santa Cruz) 6,13

*Apenas jogadores que disputaram o mínimo de 14 jogos