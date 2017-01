Coritiba empata e terá o Taubaté como adversário na próxima fase

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o Manthiqueira-SP, nesse domingo (dia 8) à tarde, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Coxa garantiu o primeiro lugar do Grupo 18, com sete pontos. Na próxima fase, enfrentará o Taubaté-SP. A partir de agora, a competição segue em eliminatória simples até a final.

Como os dois primeiros colocados de cada grupo avançam, o Coritiba já estava classificado antes de enfrentar o Manthiqueira. Por isso, alguns titulares foram poupados da partida. O time começou o jogo com Arthur; Sena, Romércio, Leonardo e V. Araújo; Jefferson, Romeu, Luizinho, Matheus e Nathan; Allan.

Paraná e Atlético-PR também estão classificados para a próxima fase. Já o Londrina acabou eliminado após três empates na primeira fase. Nesse domingo, ficou no 0 a 0 com o Guaratinguetá. Nas rodadas anteriores, empatou com Juventude (1 a 1) e Estanciano (2 a 2).