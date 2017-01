Garoto de quatro anos se afoga enquanto mãe usa o celular na piscina; assista

(foto: Reprodução)

Uma criança de quatro anos se afogou em uma piscina, enquanto sua mãe estava mexendo no celular. A mulher estava de costas a poucos metros do garoto concentrada nas mensagens de texto que enviava, enquanto a criança se debatia na água.

De acordo com informações do The Sun, o caso ocorreu na China. A piscina possui uma grande fonte no centro, cercada por pedras artificiais e, no momento da morte, estava com ocupada por várias pessoas. O ocorrido foi capturado pelas câmeras de segurança do local. A criança morreu.