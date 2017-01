Globeleza agora está vestida e vai além do samba

A Globeleza de 2017 – a dançarina e coreógrafa Erika Moura – aparece diferente na nova vinheta da Globo. Além des estar vestida — e não nua como em carnavais anteriores desde 1991, ela ainda aparece com roupas típicas e dançando não apenas o samba enredo típico das escolas de samba, mas também outros ritmos populares no carnaval Brasil afora.

A vinheta entrou no ar neste domingo, 8, e também na web.

Internautas elogiaram a atitude da emissora em mudar a “tradição”, que existe desde 1991.

“A melhor vinheta até hoje! Até que fim aprendeu a valorizar a cultura do Brasil e não colocar uma mulher nua”, escreveu Nayara Santana na página do Facebook da Globo.

“O diretor mostrou que uma chamada não precisa exibir o corpo feminino seminu, mesmo que seja algo artístico, para chamar a atenção”, escreveu outro internauta, Rodrigo Braga Daumas. “A mais bela vinheta de todos os tempos, com as diferentes representações do carnaval brasileiro”, parabenizou.