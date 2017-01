O ex-deputado estadual Durval Amaral toma posse amanhã como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR). Além do presidente, serão empossados o vice-presidente, conselheiro Nestor Baptista, e o corregedor-geral para o período, conselheiro Fabio Camargo. Os três membros foram eleitos por unanimidade para um mandato de dois anos.

Fusão

O atual presidente do TCE, conselheiro Ivan Bonilha, entregou ao Tribunal de Contas da União, em Brasília, estudo realizado pela corte de contas paranaense que prevê a fusão de municípios como forma de melhorar a prestação dos serviços públicos à população e promover economia de recursos públicos. Municípios com população inferior a 5 mil habitantes (1.301 em todo o país, 96 dos 399 municípios paranaenses) tendem a não apresentar condições mínimas para prestar os serviços básicos ao cidadão – como saúde e educação –, mostra o trabalho.

Economia

Segundo o tribunal, a fusão representaria um ganho de escala, com o aumento da população, além da redução de cargos políticos, aumento da poupança dos cofres públicos, maior independência financeira e dinamismo econômico municipal.

Devolução

O TCE rejeitou recurso do ex-prefeito de Paranaguá, José Baka Filho (gestão 2005-2008) contra o decisão anterior do órgão que o havia condenado a devolver R$ 98.880,49, corrigidos, ao cofre do Estado, referente ao valor transferido pelo Instituto de Ação Social do Paraná (Iasp). O objeto da transferência era a compra de um imóvel de 220 metros quadrados, com a finalidade de abrigar adolescentes em situação de risco pessoal e social, atendidos pelo projeto Sentinela. O tribunal considerou as contas do convênio irregulares em razão da inadequação do imóvel adquiridoe à discrepância entre o valor do laudo de avaliação e o valor pago.

Greve

Servidores municipais de Almirante Tamandaré (região metropolitana de Curitiba) aprovaram indicativo de greve a partir da próxima segunda-feira, caso o prefeito Gerson Colodel (PMDB) não cumpra a promessa de pagar até sexta-feira os salários de dezembro, que deveriam ter sido quitados no último dia 6. O novo prefeito alegou dificuldades financeiras para justificar o atraso.

Contradição

Curiosamente, uma das primeiras medidas do novo prefeito de Almirante Tamandaré foi revogar lei da administração anterior que havia congelado os salários do chefe do executivo municipal, do vice-prefeito e dos secretários, garantindo aos mesmos um aumento de 20%. Com isso, o salário de Coddel subiu de R$ 13 mil para R$ 16 mil , do vice de R$ 8 mil para R$ 10 mil e dos secretários de R$ 7,6 mil para R$ 9,5 mil. Na ocasião, a justificativa era de que a prefeitura está com as contas em ordem e que teria havido uma economia de mais de R$ 50 mil com a redução de secretarias.

Realidade

O secretário de Desenvolvimento Urbano e deputado estadual licenciado Ratinho Júnior (PSD) defendeu que os prefeitos empossados em 1º de janeiro devem construir “uma nova cultura política” no país que será marcada pelo corte de gastos e despesas, austeridade no uso dos recursos públicos e investimentos em áreas prioritárias como a saúde, educação e infraestrutura.

Coragem

“Acima de tudo, vão que ter que ter muita coragem. Coragem em tomar decisões no sentido de enxugar a máquina pública, ter que cortar gastos, ter que demitir cargos comissionados para que vocês possam realizar aquilo que é necessário aos moradores de cada município”, diz Ratinho Jr.