Polícia Científica do Paraná abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

(foto: Divulgação)

A Polícia Científica do Paraná está com concurso público aberto para contratação de profissionais para os cargos de perito oficial (nível superior) e de agente auxiliar de perícia oficial (nível médio). As inscrições poderão ser feitas no período de 17 de janeiro a 23 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00, para os candidatos de nível médio, e de R$ 140,00, para os de nível superior.

São 54 vagas iniciais, para as funções de médico-legista, odontologista, químico-legal, toxicologista e perito criminal, esta última abrangendo várias áreas do conhecimento (todos estes peritos oficiais), além das funções de auxiliar de perícia e auxiliar de necropsia (que são agentes auxiliares de perícia oficial).

A remuneração inicial para o cargo de nível superior é de R$ 9.264,57. Já a remuneração para o cargo de nível médio é de R$ 3.163,35. A jornada de trabalho, para todas as funções, é de 40 horas semanais, com exceção do médico-legista, que tem carga de 20 horas semanais.

O último concurso público para a Polícia Científica do Paraná foi realizado no ano de 2007.

Etapas

O concurso público será composto de prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos de caráter classificatório; e avaliação psicológica de caráter eliminatório. As provas objetiva e discursiva ocorrem dia 26 de março.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Desta forma, além das vagas iniciais em aberto, existe a possibilidade de chamamento de mais candidatos, conforme outras vagas sejam autorizadas, criadas ou venham a vagar durante o período de validade do processo.

A instituição de ensino responsável pela execução do concurso público, após realização de processo licitatório, é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Outras informações sobre o concurso podem ser obtidas no site.