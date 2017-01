Em 2016, a economia brasileira sofreu retração na maioria dos segmentos do País, principalmente o da indústria e o de serviços. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) aponta que o cenário também não foi dos melhores para o setor de transportes. A Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 2016 foi estabelecida pela CNT em cima da percepção de 795 empresas brasileiras transportadoras de cargas e passageiros e mostrou que mais da metade (60%) delas sofreram diminuição da receita em 2016 e 58,8% precisaram reduzir o número de viagens. De acordo com a pesquisa, o aumento do custo operacional afetou 74,6% dos entrevistados. Além disso, 63,7% das empresas não adquiriram veículos novos em 2016 e 44,6% não pretendem adquiri-los em 2017. A crise política também apareceu no levantamento, já que para 90,7% dos empresários esse foi um fator negativo nos resultados econômicos do setor.

IMÓVEIS

As novas regras do financiamento habitacional divulgadas pela Caixa Econômica Federal e a melhora das perspectivas econômicas prometem dar um novo fôlego para o mercado imobiliário. "Com juros altos e crédito mais escasso, a velocidade de vendas tendeu a queda. Agora o cenário é outro e a tendência é que o mercado retome seu ciclo de crescimento, com perspectivas de queda acentuada na taxa Selic em 2017, somada à redução dos estoques, sobretudo por conta da queda no volume de lançamentos", explica Henrique Penteado Teixeira, gerente comercial da Cyrela em Curitiba.

ODONTOLOGIA

2017 começou para a ORTOPLAN - Especialidades Odontológicas, uma das maiores redes de franquias de clínicas odontológicas do Mercosul há 17 anos no mercado, como um ano de metas bem estabelecidas e pés no chão. De acordo com o Dr. Faisal Ismail, presidente da rede, o planejamento para o ano foi traçado e a meta é chegar a 78 unidades em operação até o final do ano, o que significa um crescimento na casa dos 30 %. Atualmente com 60 franquias, sendo 54 clínicas em 14 estados do Brasil e 6 no Paraguai, a ORTOPLAN tem como alvos os estados do sul do Brasil, bem como capitais no Sudeste e no Nordeste.

* Neste domingo (15 de janeiro) acontece a corrida Alphamall Run, que conta com o apoio da TOTVS Curitiba. O evento terá início às 8h, na entrada do Alphaville Graciosa, em Pinhais, na Região Metropolitana da capital paranaense.

* Toda as lojas da rede 10 Pastéis estão com um novo cardápio ainda mais saboroso e prático para os consumidores.

* Os descontos do comércio nas primeiras semanas de janeiro ganham reforço com a tradicional Liquidação do Lápis Vermelho, do ParkShoppingBarigui. Entre 12 e 15 de janeiro, o shopping oferece descontos de até 70%.

* O cantor e compositor Flávio Venturini tem encontro marcado com os fãs de Curitiba, no dia 23 de janeiro. Ele participa do primeiro “Trajeto Lumen Ao Vivo” do ano, evento gratuito da Rádio Lumen FM em parceria com o Shopping Curitiba, que conta com bate-papo, pocket show e sessão de autógrafos.