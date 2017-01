UFPR divulga resultado do Vestibular nesta quinta, às 14 horas

(foto: Leonardo Betinelli./UFPR)

A UFPR divulgará oficialmente o resultado do Vestibular 2016-2017 nesta quinta-feira (dia 12), às 14h, em entrevista coletiva com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, na sede do Núcleo de Concursos – Campus do Setor de Ciências Agrárias (Rua dos Funcionários, 1540, bairro Juvevê), em Curitiba.

O resultado também será divulgado no portal do Núcleo de Concursos (http://www.nc.ufpr.br/), na página da UFPR do Facebook e pelo aplicativo +UFPR (para telefones com o sistema operacional Android).

Da coletiva, participarão ainda a vice-reitora, Graciela Inês Bolzón de Muniz, o coordenador do Núcleo de Concursos, Mauro Belli, e os pró-reitores de Graduação, Eduardo Barra, e de Assuntos Estudantis, Maria Rita de Assis César.

Banho de lama

Logo depois da divulgação do resultado, a UFPR promoverá o tradicional banho de lama dos calouros, no Campus Agrárias e uma festa com os veteranos. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis montou barracas para cada um dos cursos, que serão utilizadas na recepção aos aprovados no vestibular.

Veja o vídeo com a preparação da piscina de lama na UFPR

O Vestibular 2016-2017 da UFPR ofereceu 5.494 vagas em 120 cursos. O concurso trouxe algumas novidades importantes, como a possibilidade de os candidatos terem acesso à correção das provas discursivas, na segunda fase.