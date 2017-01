Conheça o hotel multimilionário que atraí famosos em Miami

Inaugurado em 2009, o hotel W South Beach é o must stay de Miami. Por lá circulam modelos, empresários, artistas, jetsetters e todo o ‘who is who’ dos Estados Unidos, Europa e claro, Brasil. Agora, o hotel conta com mais um bom motivo para visita. Um não, dois: as novas suítes E-WOW e Penthouse, no topo do hotel, que passaram por reforma multimilionária.

Com assinatura de Anna Busta, do Busta Studio, um dos escritórios de design mais respeitados do mundo, as novas suítes funcionam como residências e apresentam projetos que combinam contemporaneidade e elegância que pode ser observada na escolha de móveis e artes que atende com maestria o viajante global.

"As novas suítes oferecem um nível elevado de experiência aos hóspedes do W South Beach", diz Rick Ueno, Gerente Geral do hotel. "Trabalhamos em estreita colaboração com Anna Busta para conceituar a combinação perfeita de luxo, funcionalidade e atemporalidade que acentua o que temos de melhor: a vista deslumbrante, rooftops ao ar livre e amenities de luxo", contou ele.

A Penthouse e a suíte E-WOW são consideradas categorias high-end no W South Beach, contando com cerca de 3.000 metros quadrados cada. A Penthouse conta com tons frescos e calmantes, enquanto a suíte E-WOW apresenta um visual moderno com cores mais fortes e texturas contemporâneas.

"As Sky-high suítes são a materialização de conforto com mobiliário clean apresentando o máximo em funcionalidade, além de peças de alta qualidade com senso de atemporalidade, criando um ambiente relaxante, com ares de residência. Ficar nessas suítes evoca uma sensação de luxo acessível de uma maneira muito sofisticada," disse Anna Busta, aclamada como uma das mentes jovens mais influentes no mundo do design internacional. Busta está por trás do design de propriedades premiadas em todo o mundo, incluindo W Maldivas e W Montreal.

Penthouse

A Penthouse tem dois andares distribuído em 2.200 metros quadrados, pé direito alto, rodeado por janelas do chão ao teto e varandas múltiplas com vistas incomparáveis para o Oceano Atlântico e para a cidade de Miami.

O design contemporâneo também foi escolhido para o mobiliário com linhas da Holly Hunt, David Weeks, Flexform, Molteni & Co, Homenature, Stark, e Michael Dawkin e peças únicas projetadas especialmente para a suíte.

A coleção de arte também chama atenção. Com curadoria do famoso colecionador de arte e magnata Aby Rosen, apresenta fotografia original inspirada na natureza e oceano, encomendada pela famosa Clic Gallery baseada em St. Barths, dos famosos fotógrafos Wayne Levin, Jeff Divine, Jean Philippe Piter e Juliette Charvet.

E-WOW

A suíte E-WOW, tem 2.960 metros quadrados, três quartos espaçosos com paredes de vidro e varandas espaçosas, com vista de 180 graus, além de contar com uma ampla sala de estar, com estantes personalizadas, repletas de uma extensa coleção de livros de arte. Na lista, James Turrell, Donald Judd e Agnes Martin.

A sala de jantar conta com conjunto de sofás com designer que fazem referência a meados do século 20, que custaram cerca de U$ 80.000. E conta ainda com cadeiras de couro dispostas em cima de tapete feito a mão. Os tons claros e alegres da área de estar e de jantar são contrastados por mármore preto, vidro e acentos escuros e as paredes são cobertas com uma variedade de papel de parede texturizado, incluindo papel de parede de pérolas cintilante no lavabo.

O quarto principal é colorido com uma espreguiçadeira de cor roxa com vista para o oceano e uma suíte com banheira de imersão japonesa, além de contar com um banheiro adjacente "inteligente" que oferece o mais recente em tecnologia doméstica, incluindo um sistema de automação que controla luzes e temperatura. A televisão pode ser controlada através de um IPad, possibilitando maior conforto ao hóspede.

Semelhante a Penthouse, a E-WOW tem coleção de arte com curadoria especial e fotografias inspiradas no oceano e no surfe, bem como uma série de fotos inspiradas na natureza de Jordan Sullivan.

Os hóspedes das suítes Penthouse e E-WOW podem desfrutar de amenities exclusivas no W South Beach, incluindo: assistência pré-estadia para garantir que tudo o que necessita esteja ponto para a chegada, além um dedicado Insider para serviço VIP de Concierge, transporte de luxo de cortesia do aeroporto para o hotel, serviço de unpacking e packing, cabana E-WOW de cortesia na piscina WET, espreguiçadeira na praia com serviço completo de comida e bebida, além de reservas preferenciais nos restaurantes do hotel e na Wall, boate do W.

Além de poder desfrutar de todos os facilities do hotel, incluindo duas piscinas, que estão entre as maiores em Miami Beach; Bliss Spa, jantar no restaurante Chinês MR CHOW Miami, bem como no The Dutch, restaurante com raízes amaericanas com assinatura do chef Andrew Carmellini; O exclusivo e intimista ultra-lounge WALL e o SWISH & SWING, rooftop que têm quadras de basquete e tênis, criando uma experiência totalmente imersiva e inesquecível.

Para E-WOW as tarifas começam em US $ 12.000 por noite (dependendo da época). Para obter informações adicionais sobre W South Beach, visite www.wsouthbeach.com ou ligue para (305) 938-3000.