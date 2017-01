Kazim diz que jogar no Corinthians é a realização de um sonho

Kazim no Corinthians: "Se eu não jogasse no Coritiba, não viria aqui. Quero falar obrigado ao Coritiba" (foto: Divulgação/Agência Corinthians/Daniel Augusto Jr)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante inglês de cidadania turca Colin Kazim, 31 anos, foi apresentado pelo Corinthians nesta quinta-feira (12), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Em português, apesar de algumas dificuldades com palavras específicas e algumas palavras em inglês, Kazim mostrou felicidade grande pelo contrato firmado por duas temporadas. Carismático, posou ao lado dos dois filhos para entrevista coletiva e contou com a ajuda da esposa brasileira como tradutora.

"É espetacular para mim, jogar aqui é um sonho, em um grande time. O Corinthians é ainda maior. É meu sonho isso, meu pai sonhou com isso porque adora o futebol brasileiro. Eu nasci em Londres, nasci em um lugar ruim, para vir jogar no Corinthians. Nenhuma pessoa pode sonhar com isso. É incrível", declarou Kazim.

Perguntado se jogar pelo clube em que atuou Ronaldo é importante, o reforço declarou: "claro que sim, para mim ele é o cara da camisa do Corinthians, é Ronaldo. Não poderia sonhar com isso", disse o atacante que jogou pelo Coritiba na temporada passada.

"Se eu não jogasse no Coritiba, não viria aqui. Quero falar obrigado ao Coritiba. Aqui é diferente, cheguei aqui há dois dias e tem 50 pessoas trabalhando, tem cinco preparadores, tudo é maior. O campeonato no Brasil para mim é difícil, todo jogo é grande, mais de dez times podem ser campeões. Eu tive proposta da China, Dubai, mas quero aqui. Tenho paixão, coração, tenho tudo para jogar aqui. Eu morro para meu time, eu morro por essa camisa", afirmou.