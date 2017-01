Oi lidera conquista de clientes na Região Sul

Giovane Cristiano da Silva (foto: Divulgação)

Giovane Cristiano da Silva, Diretor de Mercado Varejo da Oi na Região Sul, anuncia que a companhia liderou as adições líquidas de telefonia móvel do mês de novembro na Região Sul, segundo o último relatório divulgado pela Anatel. A companhia encerrou o mês com 53% dos novos clientes entre todas operadoras, o equivalente a 168,8 mil novos acessos em toda Região Sul. A Oi teve um crescimento de 3,8% no mês de novembro (o dobro da concorrência) no número de clientes nos três estados. No segmento pré-pago, o crescimento foi de 4,6% no período (o triplo da concorrência) com a conquista de 75% dos novos clientes em todo o mercado. Na Região Sul, a Oi chegou a 4,6 milhões de clientes. No crescimento por Estado, o Paraná representou 30% das adições líquidas da Oi na região, com um crescimento de 4,3% no número de clientes.

NOVO DIRETOR NA NHS SISTEMAS DE ENERGIA

Ronaldo Paiva é o novo Diretor de Marketing & Desenvolvimento de Negócios na NHS Sistemas de Energia. Graduado em engenharia elétrica, MBA em gestão empresarial e finanças, e pós-graduado em marketing e análise de sistemas, Paiva atuou nos últimos 25 anos na Landis+Gyr Equipamentos de Medição, onde acumulou os cargos de COO (Chief Operating Officer), diretor de marketing e product management, diretor comercial e de exportação. Além desta empresa o executivo também teve passagens entre 1991 e 1996 pela gerência comercial e de marketing das empresas General Electric do Brasil S.A. e Inepar S.A. Eletroeletrônica, e ainda pela Digiponto S.A., entre 1984 a 1991, no cargo de key account manager. "É uma satisfação estar na NHS e poder contribuir com a minha experiência adquirida nestes 32 anos de atuação no segmento. São novos desafios e responsabilidades que , nos movem, juntamente com o envolvimento de todos os colaboradores, para tornar a empresa cada vez mais consolidada no mercado de sistemas de energia", explica o executivo.

Marcos Nagano, diretor da rede 10 Pastéis, anunciou a chegada de lojas da marca nas cidades de Diadema, São Paulo e em Rondronópolis, no Mato Grosso. E os preparativos já começaram com o treinamento dos novos franqueados que vieram a Curitiba conhecer todos os detalhes do negócio.

Gustavo Lopes, sócio-proprietário do Riders Pub, apóia a campanha Nota do Bem. De acordo com o executivo, 95% das notas são doadas na ação com renda revestida para o Hospital Pequeno Príncipe.