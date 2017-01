Paraná Clube contrata dois jogadores do Guarani

Renatinho e Italo: novos reforços do Paraná (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu nesta quinta-feira (12) mais duas contratações para a sequência desta temporada. O Tricolor foi buscar uma dupla de jovens que já mostrou entrosamento e bom desempenho no Guarani- SP, ano passado. O meia Renatinho e o atacante Italo esperam reeditar na Vila Capanema o bom desempenho apresentado no interior paulista, onde trabalharam com o executivo Rodrigo Pastana e conquistaram o acesso para a Série B.

Renatinho retorna a Curitiba após quatro temporadas, animado com a formação do novo elenco tricolor. “Estamos com um grupo que mescla a experiência de atletas com maior rodagem e jovens que buscam ainda uma projeção”, comentou o meia de 24 anos. “Eu acredito que aprendi um pouco em cada clube que passei e também já tenho alguma experiência para passar para os mais novos”. Renatinho se define como um jogador dinâmico. “Tenho um bom drible e busco a finalização de média distância. Meu futebol é ofensivo, sempre visando o gol. O torcedor pode esperar muita dedicação, sempre”.

O garoto Italo, de apenas 19 anos, vem para o Paraná após uma rápida passagem pelo Guarani no ano passado. “Cheguei para a fase decisiva da competição. A campanha do acesso serviu como aprendizado. Estou, agora, mais preparado para vestir essa camisa tricolor”, disse Italo. O atacante mescla força e velocidade e tem por característica jogar pelos lados do campo. “Tenho uma boa explosão. Busco essa jogada pelas beiradas, abrindo espaços para os meus companheiros”, comentou. "O Paraná é um time de grande visibilidade e sei que o torcedor está precisando de conquistas. Meu objetivo, aqui, é vencer".

Renatinho

Nome: Renato Vieira Rodrigues

Idade: 24 anos (31/01/1992, Foz do Iguaçu-PR)

Altura: 1,72m

Peso: 70kg

Posição: meia

Clubes: Atlético-PR, Ferroviária-SP, Foz-PR, Campinense-PB, Operário-PR, Mirassol-SP, Guarani-SP, Paraná Clube

Italo

Nome: Italo Barbosa de Andrade

Idade: 19 anos (29/10/1997, Brasília-DF)

Altura: 1,78m

Peso: 68kg

Posição: atacante

Clubes: Gama-DF, Guarani-SP, Paraná Clube