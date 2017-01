Bebe que não estava na cadeirinha morre em acidente na BR-277

O Celta capotado (foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal)

Um bebê de 9 meses que não estava na cadeirinha morreu em um acidente automobilístico na noite deste sábado (14), em Laranjeiras do Sul (região central do Paraná). Os outros três ocupantes do carro sofreram apenas ferimentos leves. As informações são do portal Catve.

O acidente foi na Br-277, no km 454. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um GM Celta, de Laranjeiras do Sul, tentou fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle do carro. Acabou capotando e ainda acertou outro veículo que vinha em sentido contrário.

O bebê, um menino, estava sem a cadeirinha e foi ejetado do Celta. Ele chegou ser socorrido, mas morreu no hospital. O irmão mais velho do menino, o pai (que dirigia o carro) e a mãe tiveram ferimentos leves e nem chegaram a ser hospitalizados.