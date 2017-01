Mariana de Medeiros: curitibana foi escolhida pela dupla Victor e Leo. (foto: Reprodução/youtube)

No segundo dia de audições às cegas, a curitibana Mariana de Medeiros, de 11 anos, subiu ao palco e cantou "Eu Só Queria Te Amar" no programa "The Voice Kids", da TV Globo. A menina empolgou a plateia com a energia e a presença de palco. Com isso, ela se junta a outros três cantores miris paranaenses selecionados no primeiro episódio desta temporada, no domingo passado.

A dupla Victor & Leo viraram a cadeira. "O que fez a gente virar foi a energia que você trouxe", disse Leo. Victor destacou a fofurice de Mariana: "Que menina mais doce", destacou Victor.

Assista o vídeo abaixo: