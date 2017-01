Rosso libera bancada do PSD

Em mensagem distribuída ontem à bancada do PSD, o deputado Rogério Rosso (DF) sinalizou que pretende continuar na disputa pela presidência da Câmara, mas “liberou” os correligionários a apoiarem outras candidaturas. Rosso vem sendo pressionado pelo partido a desistir da candidatura, uma vez que parte do PSD defende o apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Com absoluto desprendimento e gratidão, gostaria de deixar nosso futuro líder Marcos Montes e a nossa honrada bancada à vontade para se caso entenderem avaliar outras alternativas e caminhos que possam de fato reaproximar a Câmara do povo brasileiro e dar a Casa o respeito e admiração da sociedade”, escreveu Rosso.

O deputado disse que não quer “constranger ninguém” com sua candidatura, mas avisou que pretende levá-la adiante. No texto, Rosso reitera o entendimento de que Maia está impedido de ser reconduzido ao cargo. Para Rosso, a candidatura de Maia já está judicializada e representa um alto grau de insegurança jurídica para a Câmara.