Globo já está com a cabeça na programação do ano que vem

Enquanto algumas redes ainda não definiram sequer sua grade para este ano, a Globo já está com o planejamento em 2018. Como será um período de grandes acontecimentos, no esporte e no cenário político, existe a necessidade de se pensar agora a programação do ano que vem. Afinal, teremos pela frente mais uma edição da Copa do Mundo, desta vez na Rússia e eleição presidencial, entre outros eventos importantes. Cada passo está sendo dado à base de muita pesquisa. Diminuir a margem de erro nesses tempos estranhos é a palavra de ordem. Novelas e séries principalmente, já estão definidas, além de programas especiais sobre a própria Copa e a cobertura das eleições. A Rússia, palco do evento esportivo, ainda este ano será alvo de um trabalho especial com as equipes da emissora.

TV Tudo

Empacado

Devido à falta de recursos financeiros para finalizar os trabalhos, o filme “Bala Sem Nome”, estrelado por Paolla Oliveira, continua empacado. Os seus responsáveis, entre eles o diretor Felipe Cagno, ainda não sabem quando poderão lançar o longa.

Divulgação





Espaço

Debora Ozório, após participações em novelas da Globo (a última foi em “Totalmente Demais”), fará “O Rico e Lázaro”, substituta de “A Terra Prometida” na Record. Ela viverá a princesa Nitócris, filha do rei Nabucodonosor (Heitor Martienz), na primeira fase. Depois, Stephany Brito assumirá o papel.

Globo/Raquel Couto





Primeiro contato

Em cena prevista para o dia 18, em “A Lei do Amor”, Marina (Alice Wegmann) se apresenta para trabalhar no Spa de Gigi (Mila Moreira). A partir daí, ela começa a se aproximar da vilã Magnólia (Vera Holtz).

Volta com reality

Recém-chegado da Itália, João Kléber volta a gravar nos estúdios da Rede TV! nesta quinta-feira. Dentre as novidades do seu programa para este ano, um reality show que vai registrar o dia a dia de oito mulheres, confinadas em uma casa do interior de São Paulo.

Mudança na grade

Ainda na Rede TV!, serão feitas algumas mudanças na sua grade a partir de segunda-feira, dia 23. O canal promoverá o retorno do “Te Peguei”, com Íris Stefanelli, às 9h, levando o “Tá Sabendo?”, de Thiago Rocha, para as 9h30. “Tá Sabendo?”, agora nacional, ganha o reforço do repórter Edie Polo, em estúdio e externas.

Crise

Na segunda quinzena de fevereiro, terá início uma forte crise dos protagonistas Helô (Cláudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini), em “A Lei do Amor”, ou mais precisamente no capítulo 115. Tudo por conta do romance dele com a angolana Laura (Heloisa Jorge) que teve como fruto a menina Stelinha, atriz ainda não escolhida.

Festival

Após a Domingas da série “Dois Irmãos”, Zahy Guajajara, se prepara para participar do Festival de Berlim. No começo de fevereiro, ela vai defender “Não devore meu coração”, filme de Felipe Bragança do qual é protagonista, na mostra “Generation”. O filme é estrelado também por Cauã Reymond.

Teatro

Quando voltar ao Brasil, Guajajara irá mergulhar nos ensaios, no Recife, do espetáculo “Jamais ou Calabar”, dirigida por Jorge Farjalla. Ela também acaba de participar do média-metragem “A Sociedade da Natureza”, do diretor português Pedro Neves, no qual vive uma androide indígena.

De volta

Encerrado o período de férias, Tadeu Schmidt retoma seu trabalho no “Fantástico” da Globo a partir de domingo. Durante sua ausência, Evaristo Costa esteve na apresentação do programa.

Estúdio

O programa de Pedro Bial, com estreia em abril, na Globo, será apresentado diretamente do mesmo estúdio que era gravado o “Programa do Jô”. A equipe ainda não está inteiramente definida.



Bate – Rebate

O compromisso de Patrícia Abravanel com a televisão, este ano, continuará sendo o “Máquina da Fama”...

...No SBT, ninguém fala mais em um projeto para as manhãs de domingo envolvendo a apresentadora.

Danilo Gentili e Fabio Porchat “combinaram” voltar, juntos, às gravações...

...Os trabalhos de seus programas serão retomados em março.

O formato de “Dança” com celebridades, que a Endemol levou para a Xuxa na Record, é o mesmo que já foi exibido no SBT...

...Cujas maiores emoções se concentraram nos bastidores do programa...

...Não faltaram confusões.

Téo José, Velloso e André Galvão vão transmitir o confronto de São Paulo e River, nesta quinta-feira, pela Flóriada Cup, na Band.

A “Dancinha dos Famosos” chega ao fim neste domingo.

Na Globo, existe a expectativa de uma participação de Lucélia Santos na novela “Amor e Morte”, de Alcides Nogueira e Bia Correa do Lago. Direção de Jayme Monjardim.

C’est fini

Importantedestacar também o trabalho dos autores Jackie Vellego e Fausto Galvão na novela “Sol Nascente” da Globo. Mestre Walther Negrão, titular, se afastou da trama para cuidar da saúde.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!