Caminhos de Guajuvira ganha força como opção de passeio na RMC

Passeios saem aos sábados e percorrem áreas bucólicas (foto: Carlos Poly/PMA)

Quer uma sugestão de passeio para o final de semana? Aproveite para conhecer a área rural de Araucária com sua família pelos Caminhos de Guajuvira. Entre as paradas do roteiro é possível passar uma ótima tarde de sábado com um café especial, conhecer belas paisagens e um pouco mais da história de Araucária.

Caminhos de Guajuvira é o mais tradicional roteiro turístico do município. Em funcionamento há mais de 10 anos, conta com nove pontos de visitação e passa pelo Rio Iguaçu em mais de um de seus pontos de travessia. Entre os pontos estão propriedades que oferecem ao turista a possibilidade de adquirir flores, orquídeas, verduras, frutas, vinhos artesanais, pastéis típicos, entre outros, além do tradicional café rural servido na Chácara São Pedro.

O roteiro rural Caminhos de Guajuvira pode ser feito aos sábados. O ônibus sai do Mercado Municipal, às 13h30, e retorna ao ponto de partida por volta das 18h30. O local possui estacionamento próprio para o turista deixar o carro. Para reservar vaga no passeio é necessário entrar em contato com o Centro de Informações Turísticas pelo telefone (41) 3901-5214. O valor do passeio é R$ 35,00 e inclui o café rural. Crianças menores de 5 anos não pagam, e para idade entre 6 e 12 anos, o valor é R$ 25,00.