Loubet se apresenta na Wood’s

Loubet: em Curitiba (foto: Divulgação)

Hoje, a Wood’s Curitiba dá sequência a sua programação de Verão com a apresentação do cantor e compositor Loubet. O sertanejo volta ao palco da conceituada casa para apresentar o show da turnê Made in Roça.



Natural do Mato Grosso do Sul, Loubet é considerado uma promessa da música sertaneja para o ano de 2017. Com 3 anos de carreira, o cantor já emplacou diversos hits nas paradas de sucesso nacionais, tem mais de cem composições em seu nome e realiza uma média de 20 shows por mês.



Para a apresentação no Wood’s Bar, o público curitibano pode esperar um show animado e repleto de hits, como Made in Roça, Muié, Chapéu e Butina, Insana e Tá rodada. Além disso, o artista promete presentear o público com canções do seu mais recente trabalho, lançado no último mês de setembro: FS Studio Sessions.



O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos estão disponíveis no site www.diskingressos.com.br, pelo telefone (41) 3315-0808 ou nas bilheterias do Disk Ingressos nos shoppings Palladium, Estação e Mueller.