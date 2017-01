Sisu abre inscrições no dia 24; mais de 238 mil vagas serão oferecidas

A partir da próxima terça-feira (24) as notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão ser usadas para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesta edição serão oferecidas 238.397 vagas. Para participar, o candidato não pode ter tirado zero na redação.

O número de vagas é 4,5% maior que no ano passado, quando foram ofertadas 228.071 vagas no primeiro processo seletivo de 2016. O Sisu vai oferecer vagas em 131 instituições públicas, entre universidades, institutos federais e instituições estaduais. As inscrições ficarão abertas até o dia 27 de janeiro, pela internet, na página do Sisu. Cada candidato pode fazer até duas opções de curso.

Nota do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira (18) o resultado do Enem 2016. Os cerca de 6 milhões de candidatos que fizeram as provas já podem conferir as notas na página do participante do Enem. Para acessar, é necessário informar o CPF e a senha escolhida na hora da inscrição.

Os estudantes têm acesso a uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Eles ainda não têm, no entanto, acesso ao espelho da redação, com a correção mais detalhada do texto, que será divulgado posteriormente.