Snowden poderá pedir cidadania russa em 2018, diz seu advogado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-agente de inteligência dos Estados Unidos Edward Snowden recebeu permissão para permanecer na Rússia por mais três anos e estará apto, no ano que vem, a se candidatar à cidadania russa, disse seu advogado nesta quarta-feira (18), segundo a imprensa local. Autoridades russas informaram nesta quarta-feira terem estendido a permissão de residência de Snowden, que recebeu asilo na Rússia após vazar informações confidenciais sobre operações de espionagem dos EUA. A permissão agora é válida até 2020, disse seu advogado, Anatoly Kucherena, de acordo com a agência de notícias russa RIA. "Efetivamente, ele agora tem fundamentação para receber cidadania no futuro, no curso de um certo período, considerando que sob a lei temos um período de residência em solo russo de não menos do que cinco anos [para estar apto a buscar cidadania]", disse Kucherena, segundo a agência. "Ele tem vivido em território russo há quase quatro anos, ele não violou a lei, não há queixas contra ele. Este é um dos motivos pelo qual sua permissão de residência foi estendida", acrescentou. REDUÇÃO DE PENA Em seus últimos dias na Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama autorizou nesta terça-feira (17) a redução de pena de Chelsea Manning, que foi condenada em 2013 a 35 anos de prisão por vazar documentos do Exército. A ex-analista de inteligência das Forças Armadas recolheu os dados dos sistemas do governo americano durante seu serviço no Iraque e vazou, em 2010, informações para o site WikiLeaks. Segundo fontes da Casa Branca, porém, o governo Obama vê o caso de Snowden de forma diferente, já que ele nunca pediu clemência formalmente e não demonstrou arrependimento, diferentemente de Manning, que mostrou remorso e já ficou presa por vários anos.