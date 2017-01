Trump diz que usa Twitter contra “mídia”

Estados Unidos — O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não gosta de usar o Twitter e que o faz para “combater a mídia desonesta”, em entrevista para a Fox News ontem. “Eu não gosto de tuitar, mas é a única forma que tenho para responder à mídia, que fala sobre mim de forma muito desonesta”, disse. Em relação a um relatório divulgado que insinuava que Trump teria ligações com a Rússia, o presidente eleito reiterou que são “notícias falsas”. “A CIA nunca deveria ter feito parte disso, pois foi inventado, nunca aconteceu e a razão pela qual digo isso com tanta veemência é porque nunca vai aparecer uma gravação, pois nada disso aconteceu”, afirmou. O presidente eleito disse que já está com o discurso da posse pronto e que deve agradecer Barack Obama e a primeira-dama, Michelle Obama, e afirmou que ambos estão sendo “absolutamente agradáveis”. Trump confirmou que na noite da posse da presidência, na sexta-feira, toda sua família passará a noite na Casa Branca. Entretanto, sua mulher, Melania Trump e seu filho mais novo devem morar em Nova York até ele terminar o ano letivo escolar.

Agressões

Reino Unido — O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, acusou ontem os membros da União Europeia de buscarem uma punição contra seu país pelo desejo britânico de deixar o bloco, no chamado Brexit. Johnson foi questionado sobre uma declaração do presidente da França, François Hollande, para quem o Reino Unido não pode esperar uma relação comercial melhor com a Europa uma vez que esteja fora da UE. “Se Hollande quer administrar agressões punitivas para qualquer um que escolher escapar.

Snowden

Rússia — Autoridades russas estenderam a permissão de residência para Edward Snowden, conhecido por vazar milhares de documentos da Agência Nacional de Segurança (NSA), que foram posteriormente publicados pelo Wikileaks. Em um comunicado, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Maria Zakharova, afirmou que a residência de Snowden foi estendida por “alguns anos”. O ex-analista da NSA vive na Rússia desde 2013, quando ficou preso em uma área de trânsito no aeroporto de Moscou após os EUA cancelarem seu passaporte.

Protecionismo

Estados Unidos — O escolhido do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Departamento do Comércio, criticou a China em sua audiência de confirmação no Senado ontem. Ross disse que a China é o “país mais protecionista” entre as grandes nações. “Eles falam muito mais sobre o livre comércio do que realmente praticam. Nós gostaríamos de nivelar esse jogo e aproximar as realidades da retórica”, disse ele. Além da China, Ross afirmou que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) será uma prioridade.

Bush

Estados Unidos — O ex-presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, foi hospitalizado ontem, mas está bem e deve voltar para sua casa nos próximos dias, afirmou uma integrante de sua equipe. Segundo Jean Becker, o republicano de 92 anos foi atendido no Houston Methodist Hospital. Não foi divulgada a causa do problema de Busch, que sofre de uma forma do mal de Parkinson. Bush foi presidente dos EUA entre 1989 e 1993, e atualmente utiliza uma scooter ou uma cadeira de rodas. Em 2015, ele foi hospitalizado com problemas respiratórios.