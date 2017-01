Globo divulga primeiros 13 participantes do 'BBB17'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é nenhuma convocação para a seleção brasileira nem definição de gabinete de ministros, mas uma das escalações mais aguardadas por telespectadores e usuários das redes sociais foi divulgada nesta quarta-feira (18): a dos participantes da nova edição do "Big Brother Brasil". Para a 17ª edição do reality, em vez de a Globo soltar todos os nomes de uma só vez, ela foi liberando um a um os participantes ao longo da tarde. O primeiro nome apareceu durante o intervalo do "Vídeo Show", como uma forma de aumentar de aumentar o interesse pelo vespertino. Era Vivian Amorim, 23, que já foi eleita Miss Amazonas, em 2012. Ela é advogada e mora em Manaus. E bastou que o nome dela fosse divulgado para que a primeira polêmica desta edição do "BBB" surgisse. Usuários do Twitter procuraram o perfil da participante na rede social e encontraram mensagens criticando justamente o reality da Globo, além de outras consideradas preconceituosas. O segundo anunciado foi Rômulo Neves, 39, diplomata, que mora em Brasília. Ele fez a vida na política, tendo sido chefe de gabinete de Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), no governo do Distrito Federal, entre 2014 e 2016. Outro participante que ingressou na política é Ilmar Fonseca, 38. Advogado e chefe de cozinha, ele trabalhou como assessor parlamentar em Campo Grande, onde mora. Ele também é militante dos direitos humanos. Mas não é só de anônimos que o "BBB17" será formado. Um dos principais destaques da primeira leva de participantes é Marinalva de Almeida, 39, a primeira pessoa com deficiência a participar do reality. Ela disputou competições de vela na Paraolimpíada do Rio, na vela, e se tornou a primeira mulher a completar a São Silvestre de muletas. Quem também vai concorrer é Ieda, 70, que será a participante com mais idade a já ter participado do programa. Ela afirmou ao "Gshow" que foi a primeira Miss Canoas da história. E quem ganhou logo a fama de queridinha da internet foi Roberta, 21. Tanto que a expressão "Eu gostei da Roberta" foi parar nos "trending topics" do Twitter na tarde desta quarta. O motivo? É que a estudante de ciências sociais e youtuber surpreendeu ao dizer que não vai frequentar a academia, um dos locais preferidos dos "brothers" no programa. Pedro Falcão, 29, é outro experiente no mundo virtual: é jornalista de games. Também é dono de uma das histórias mais bizarras entre os novos BBBs depois que usuários das redes sociais encontraram uma reportagem escrita por ele na qual ele contava sobre ter tomado um drink feito com o próprio sêmen. "Meio nerd", aliás, é como se classifica Luiz Felipe, 28, modelo e empresário. Ao site oficial do programa, ele diz que só vai namorar sério quando ficar com uma mulher de cada Estado do Brasil. Melhor ficar de olho caso ele resolva formar casalzinho durante o reality. Daniel Fontes, 41, é agente de trânsito de São Paulo. Também já foi agente penitenciário nos EUA e na Europa e namorou a pivô da seleção brasileira de vôlei Kelly Santos. Entre os demais participantes anunciados estão Marcos Harter, 37, (que conhece Ana Paula Renault, queridinha da edição passada), Gabriela Flor, 27, que é bailarina formada pela Royal Academy de Londres, Elis Gonçalves, 40, comerciante do Distrito Federal e Mayara Rodrigues, 26, que sonha em ser juíza. A Globo também anunciou que duas duplas de gêmeos vão disputar uma vaga para permanecer no programa, sendo que apenas um de cada família seguirá na disputa. O "BBB17" estreia na segunda-feira (23), na Globo, após a novela "A Lei do Amor".