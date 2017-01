Litoral do Paraná está em alerta para ondas de até quatro metros

Mar agitado e ressacas danificaram parte da orla paranaense no ano passado (foto: Franklin de Freitas)

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu, na quarta-feira (18), alerta sobre a formação de ondas de 3 a 4 metros na área costeira do Paraná. Também estão previstos ventos fortes, com rajadas entre 50 e 60 km/hora, ocasionando mar revolto com ondas de até 4,5 metros em alto mar. O alerta da Marinha é válido até esta quinta-feira (19).

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) alerta a todos os navegadores e condutores de embarcações menores, como as de pesca, para que evitem a navegação nestas áreas, em virtude das ondas e do vento.

A Capitania lembra sobre a importância de todos cumprirem as normas de segurança e possuírem todos os itens de salvatagem, como coletes salva-vidas, boias e sinalizadores, além de manterem equipamentos de comunicação em ordem e informarem sobre seus destinos e o percurso que farão antes de saírem com suas embarcações.

Tempo — A previsão do tempo para o Litoral é semelhante à dos últimos dias, com tempo abafado e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia com trovoadas. Nos próximos dias as temperaturas mantém-se altas, oscilando entre 30 e 31 graus de máxima em Paranaguá.

Em Curitiba, a temperatura prevista para hoje fica mais baixa que nos últimos dias por conta da chegada de uma massa com ar mais ameno. Ontem, a tarde chegou a marcar apenas 22ºC.