Kazim marca, e Corinthians faz 4 no Vasco em reencontro com Cristóvão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians começou a temporada 2017 com vitória e gol de um de seus reforços para 2017. O time do técnico Fábio Carille derrotou o Vasco por 4 a 1, em Orlando, nos Estados Unidos, e garantiu vaga na final da Florida Cup. Dois gols do triunfo corintiano foram marcados no primeiro tempo. Primeiro, com Camacho, após boa jogada de Rodriguinho. Marlone fez o segundo no último minuto da etapa inicial. Antes, o Vasco havia chegado a empatar com Eder Luis. Na etapa final, o estreante Kazim fez o seu gol ao finalizar de cabeça depois de cruzamento de Marquinhos Gabriel. Em seguida, o atacante turco deu a assistência para o meia balançar as redes e marcar o quarto do Corinthians. Com a vitória, o Corinthians enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e River Plate-ARG, marcado para esta quinta-feira às 22h (de Brasília). A final da Florida Cup será disputada no próximo sábado às 21h. O JOGO A partida em Orlando começou movimentada, apesar de ser disputada em pré-temporada. Com o jogo muito concentrado no meio-campo, o time corintiano abriu o placar em um lance trabalhado entre Camacho e Rodriguinho. Este deixou o companheiro na cara do gol após um toque de calcanhar. O Vasco, no entanto, reagiu rapidamente, em chute de longe, quatro minutos depois, aos 24 do primeiro tempo. No lance, Eder Luís recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu colocado no ângulo do goleiro Cássio. No fim da etapa inicial, em nova jogada coletiva, o Corinthians fez 2 a 1, com Marlone. A nove minutos do fim, Kazim ampliou para os paulistas. O primeiro jogo do Corinthians na temporada mostrou que alguns atletas do elenco voltaram bem fisicamente das férias. É o caso, por exemplo, do goleiro Cássio, que mostrou estar bem mais magro em relação à temporada passada. O atacante Jô também apresentou boa forma física. Antes da partida, o técnico Cristóvão Borges, que assumiu o comando do Vasco nesta temporada, recebeu muitos cumprimentos dos jogadores do Corinthians. O treinador foi demitido do clube paulista há quatro meses. ESTREIAS O confronto contra o Vasco marcou as estreias de quatro jogadores do Corinthians, além do próprio Fábio Carille. No time titular, Gabriel e Jô, deram lugar a Cristian e Kazim, respectivamente, no intervalo. No segundo tempo, além do atacante turco, o volante Paulo Roberto também entrou em campo. No Vasco, Escudero, reforço do time para a temporada 2017, voltou a entrar em campo -ele entrou no lugar de Guilherme Costa (contra o Barcelona-EQU o argentino começou entre os 11). O técnico Fábio Carille alterou os 11 jogadores do Corinthians para o segundo tempo do confronto. A estratégia já havia sido definida antes mesmo do jogo, nos treinos do time já em território norte-americano. O Vasco, por sua vez, voltou com o mesmo time para a etapa final -Cristóvão fez sete alterações até o fim da partida. CORINTHIANS Cássio (Caíque); Fagner (Léo Príncipe), Pedro Henrique (Vilson), Balbuena (Yago) e Moisés (Marciel); Gabriel (Cristian); Romero (Giovanni Augusto), Rodriguinho (Guilherme), Camacho (Paulo Roberto) e Marlone (Marquinhos Gabriel); Jô (Kazim). T.: Fábio Carille. VASCO Martin Silva; Madson (Yago Pikachu), Luan, Rodrigo e Henrique (Alan Cardoso); Evander (Bruno Gallo), Guilherme Costa (Escudero), Julio dos Santos (Andrezinho) e Nenê; Thalles (Éderson) e Eder Luis (Mateus Pet). T.: Cristóvão Borges. Estádio: Bright House Networks Stadium, em Orlando (EUA) Gols: Camacho, aos 20, Eder Luís, aos 24, e Marlone, aos 45 minutos do 1º tempo; Kazim, aos 36, e Marquinhos Gabriel, aos 44 minutos do 2º tempo Cartões amarelos: Gabriel (C); Julio dos Santos, Thalles e Rodrigo (V) Árbitro: Esteban Rosano (EUA)