Seleção 'caseira' de Tite reeditará dupla Diego e Robinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Tite apresentou nesta quinta-feira (19) a lista de jogadores que representarão a seleção brasileira em amistoso contra a Colômbia no dia 25 de janeiro, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Formada apenas por jogadores que atuam no Brasil, a lista teve como destaque a reedição da dupla Diego (Flamengo) e Robinho (Atlético-MG), que se destacou pelo Santos entre 2002 e 2004. Além deles, chamaram a atenção os nomes de Rodriguinho, do Corinthians, Camilo, do Botafogo, e Diego Souza, do Sport. Do Palmeiras, campeão brasileiro, foram convocados o zagueiro Vitor Hugo e o meia-atacante Dudu. O amistoso terá toda a renda destinada aos familiares da tragédia do voo da Chapecoense. Para não atrapalhar a pré-temporada dos clubes brasileiros, é esperado que nenhum atleta jogue mais que um tempo. Veja abaixo os jogadores convocados por Tite: Goleiros Alex Muralha (Flamengo) Danilo Fernandes (Inter) Weverton (Atlético-PR) Laterais Fabio Santos (Atlético-MG) Fagner (Corinthians) Jorge (Flamengo) Marcos Rocha (Atlético-MG) Zagueiros Rodrigo Caio (São Paulo) Pedro Geromel (Grêmio) Luan (Vasco) Vitor Hugo (Palmeiras) Meio-campo Camilo (Botafogo) Diego (Flamengo) Henrique (Cruzeiro) Rodriguinho (Corinthians) Walace (Grêmio) Willian Arão (Flamengo) Gustavo Scarpa (Fluminense) Lucas Lima (Santos) Atacantes Dudu (Palmeiras) Diego Souza (Sport) Luan (Grêmio) Robinho (Atlético-MG)