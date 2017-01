INSS vai convocar mais segurados no novo pente-fino

EM SÃO PAULO >> 148.064 segurados com auxílio-doença Em todo o Estado, foram incluídos 48.541 auxílios-doença na nova versão do pente-fino >> 273.111 de aposentadorias por invalidez Entre aposentadorias por invalidez, 6.540 beneficiários foram retirados da revisão NO PAÍS >> 840.220 beneficiários de auxílio-doença Na comparação com o número antigo, o total de auxílios a serem revistos aumentou em 310 mil. O crescimento foi de 58,5% >> 1.178.367 de aposentadorias por invalidez Na primeira versão do pente-fino, o governo pretendia reavaliar 530 mil auxílios-doença e 1,2 milhão de aposentadorias por invalidez -- Por que o pente-fino voltou? >> Para gastar menos,o governo quer cortar benefícios por incapacidade considerados indevidos >> Em julho de 2016, a revisão desses benefícios foi autorizada pela medida provisória 739 >> Mas o Congresso não transformou essa medida em lei e a revisão precisou ser interrompida >> No dia 6 de janeiro, o governo publicou uma medida provisória para retomar o pente-fino -- Mais auxílios analisados >> O INSS só inclui no pente-fino benefícios que não passaram por perícia há dois anos ou mais >> O pente-fino demorou para ser retomado e, por isso, mais benefícios ultrapassaram o limite de dois anos sem revisão >> Como o número de auxílios sem revisão aumentou, a quantidade de análises previstas subiu Idosos saíram da revisão >> A lei não permite que aposentados por invalidez passem por nova perícia a partir dos 60 anos >> Os aposentados por invalidez que completaram 60 anos enquanto o governo preparava uma nova medida provisória para retomar o pente-fino escaparam da convocação