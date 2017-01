"BBB" volta a ter apuração unificada de votos em paredões

FELIPE GIACOMELLI, ENVIADO ESPECIAL* RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Se o "BBB16" (Globo) teve durante boa parte do programa uma votação dividida por regiões demográficas do Brasil para definir seus eliminados, na 17ª edição do reality a apuração do resultado volta a ser unificada. Ou seja, nada de sistema de pontos. Quem tiver a maior rejeição deixará a casa. Em 2016, antes do paredão entre Juliana e Ana Paula, a Globo implementou um novo sistema de votos, com apuração individualizada por cada região do Brasil. A votação por telefone e SMS, somada, valia também um ponto. O candidato com mais pontos no total era o eliminado A Globo disse que a mudança garantiria a representatividade de cada região e maior legitimidade ao resultado. Nos bastidores, falava-se em correção da discrepância nos votos pela internet. *O jornalista viajou a convite da Globo.